Russell conquista una polémica pole en Red Bull Ring por delante de los Ferrari

George Russell en Red Bull Ring - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Austria, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, con una polémica actuación bajo bandera amarilla que le permitió superar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoséptimo y penúltimo, respectivamente.

Un accidente del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en los instantes finales de la sesión de clasificación desató la polémica en Red Bull Ring. El tetracampeón del mundo se fue contra el muro en la curva 9, cuando los dos coches de la 'Scuderia' ya habían cruzado la línea de meta marcando los dos mejores tiempos.

Por detrás, Antonelli tomó la decisión de bajar la velocidad ante la aparición de la bandera amarilla, mientras Russell levantó lo justo el pie del acelerador, con picardía sin tocar el freno, y consiguió hacerse con la pole. "Esa es la diferencia de la experiencia", afirmó Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes tras la sesión.

En cuanto a los españoles, ninguno de los dos consiguió superar la Q1. Sainz partirá decimoséptimo, y Alonso, penúltimo, se encontró con una nueva debacle de Aston Martin, que se quedó a nueve décimas del peor Cadillac, el segundo peor coche de la parrilla a pesar de traer mejorar para Austria.