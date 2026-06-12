Russell marca el ritmo, Sainz cumple y Alonso sufre en los primeros libres de Montmeló

Archivo - El piloto británico George Russell (Mercedes) en el Circuit de Barcelona-Catalunya - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha sido el más rápido este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, en una toma de contacto marcada por el fuerte calor, el trabajo de recopilación de datos de los equipos y una pista exigente con los neumáticos desde el primer minuto.

El español Carlos Sainz (Williams) terminó decimotercero, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cerró la sesión en decimonovena posición, muy lejos del dominio de Russell. El británico, tercero del campeonato y todavía a 68 puntos del liderato de su compañero Kimi Antonelli --que no rodó en esta FP1--, confirmó las buenas sensaciones que Mercedes esperaba encontrar en el trazado catalán y detuvo el crono en 1:16.363.

Russell fue el único en bajar con claridad del 1:17 y superó por 0.203 al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminó tercero ya a más de medio segundo, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue cuarto.

La sesión, disputada con 47 grados sobre el asfalto y 29 en el ambiente, estuvo muy condicionada por la degradación del neumático y la falta de agarre trasero. Los neumáticos blandos apenas permitieron una vuelta lanzada competitiva y varios pilotos sufrieron salidas de pista sin consecuencias. El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) provocó una breve bandera amarilla tras perder la zaga y acabar en la grava, mientras más tarde volvió a quejarse por radio de una falta total de adherencia.

También hubo protagonismo para algunos pilotos jóvenes y reservas. Leonardo Fornaroli sorprendió con una meritoria quinta plaza al volante del McLaren, por delante de Paul Aron, sexto con Audi, en una sesión donde varios equipos aprovecharon para probar piezas nuevas con parrillas aerodinámicas y pintura de flujo para recopilar información de sus paquetes de mejoras.

En clave española, Carlos Sainz logró completar el programa pese a un inicio accidentado. El madrileño se quedó detenido en el carril rápido del 'pit lane' nada más arrancar la sesión por un problema de encendido en su Williams -"No se enciende", comunicó por radio-, aunque el equipo consiguió resolver la incidencia y devolver el coche a pista. Finalmente, el español firmó el decimotercer mejor registro, a 1.930 del mejor tiempo y por delante de un buen número de pilotos titulares.

Peor le fueron las cosas a Fernando Alonso, que continúa buscando rendimiento en un complicado inicio de temporada para Aston Martin. El asturiano, que llega al fin de semana con un único punto en el campeonato, no encontró ritmo en ningún momento y acabó decimonoveno, a más de 3,7 segundos de Russell y solo por delante de su compañero Lance Stroll.