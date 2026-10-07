Russell penalizará en Singapur por cambiar el motor

El piloto inglés de F1 George Russell (Mercedes), en el GP de Baréin 2026, disputado en el circuito de Sepang (Malasia). - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Fórmula 1 George Russell (Mercedes) saldrá desde la parte trasera de la parrilla en la carrera del domingo del Gran Premio de Singapur tras un cambio de motor a raíz de su abandono en las últimas vueltas en Malasia, según informó el 'Team Principal' del equipo, Toto Wolff.

El fallo de la unidad de potencia de Russell en las últimas vueltas en Sepang este domingo obligó al inglés a abandonar -tercer abandono del curso-, por lo que se quedó a 84 puntos de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, líder actual, cuando solo restan siete carreras.

"Malasia fue, obviamente, un fin de semana muy difícil para nosotros. Hemos dedicado los días transcurridos desde entonces a trabajar duro para comprender por qué nuestro rendimiento no estuvo a la altura de lo que debería haber sido", reflexionó Wolff en declaraciones publicadas por Mercedes en su página web.

El equipo alemán ya ha "identificado varias áreas" que deben "investigar más a fondo", antes de disputar este fin de semana un nuevo GP en el circuito de Marina Bay. "Singapur nos brinda una oportunidad inmediata para continuar con ese trabajo", defendió.

"Las características del circuito son muy diferentes y eso nos ayudará a hacernos una idea más clara de dónde nos encontramos. Por eso evaluaremos tanto el último paquete de actualizaciones como nuestra especificación anterior a lo largo del fin de semana, para asegurarnos de que comprendemos plenamente la dirección que debemos tomar", .

Aunque Russell tendrá "el reto añadido de una penalización por la unidad de potencia, lo que significará salir desde la parte trasera de la parrilla el domingo, tras el fallo del motor en Malasia". "Esto resulta especialmente frustrante teniendo en cuenta cómo pilotó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía luchar", agregó.

"Por desgracia, estas cosas forman parte del deporte y ahora nuestro objetivo es proporcionarle el mejor coche posible y las oportunidades necesarias para remontar posiciones. Tenemos que sacar el máximo partido a este último fin de semana de carreras Sprint del año, seguir aprendiendo y conseguir el mejor resultado posible con ambos coches. Singapur será una prueba importante para nuestra comprensión y nuestra resistencia como equipo", concluyó.