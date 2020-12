Sainz: "He querido empujar demasiado y no me ha funcionado"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que partirá sexto en el Gran Premio de Abu Dabi, ha asegurado que ha vivido "una de las mejores clasificaciones" de su carrera en la Fórmula 1, y que quizás "por falta de ritmo o de tiempo con el neumático blando" no ha podido corroborarlo en la Q3, donde ha querido "empujar demasiado".

"Hasta la Q3, ha sido una de las mejores clasificaciones que he hecho. Otra vez he podido pasar a la Q2 con solo un neumático, haciendo una vuelta muy buena en la Q1. Luego nos la hemos jugado a pasar con el medio, para intentar tener una ventaja para mañana, y ha funcionado gracias a una vuelta muy buena", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la sesión.

En este sentido, el madrileño analizó las razones por las que no ha podido alcanzar una posición de salida más alta. "En Q3, igual por falta de ritmo o de tiempo con el neumático blando, no he hecho una vuelta muy buena. El neumático blando se sobrecalienta muy rápido. Igual he querido empujar demasiado y no me ha funcionado. Hasta ese 'run' de la Q3, me ha salido una 'qualy' muy buena", manifestó.

Este domingo, Sainz será uno de los pocos que iniciará la última cita del año con el compuesto intermedio. "Somos de los pocos coches que han conseguido esa situación. No va a ser fácil, porque cuando todo el mundo, con el blando, pare en la vuelta 8 o 10, quedarse fuera con el medio no será fácil; todo el mundo te va a empezar a hacer el 'undercut', y vas a tener que elegir si ir largo y que te lo hagan o parar, que no es una decisión fácil de tomar, porque es perder posición en pista", indicó.

"Aun con esa situación, me he sentido mejor con ese neumático todo el fin de semana, quería probar algo diferente. No me he obcecado demasiado con Lando -Norris, cuarto-, que llega motor fresco este fin de semana, y he hecho mi estrategia", concluyó.