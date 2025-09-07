Sainz: "Nunca he tenido una racha tan consecutiva de malos resultados"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha dicho que "nunca" había "tenido una racha tan consecutiva de malos resultados" en su trayectoria en la Fórmula 1, tras haber sido undécimo este domingo en la carrera del Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Campeonato del Mundo.

"Es complicado de entender, complicado de aceptar, seguro. Nunca he tenido una racha tan consecutiva de malos resultados o de mala racha de cosas que te pasan en este deporte. Está siendo muy duro de llevar, hoy otra vez otro palo después de Zandvoort y después de dos 'qualies' buenas, tanto en Zandvoort como ayer. Pero ya pasará, no me queda otra", declaró Sainz a los periodistas desde el circuito de Monza.

"Estábamos haciendo una buena remontada y eso que hemos salido con la [goma] media. Éramos los últimos de la media y nos ha tocado extender una media mucho mucho tiempo, aunque fuese ya degradando. Pero sí, veníamos haciendo una buena remontada con la dura y hemos tenido un toque con Bearman, creo que le han penalizado al final, así que nada que añadir a eso. Una pena, pero otra vez cosas que pasan", señaló.

"Estábamos devolviendo al coche adonde debería haber estado ayer en la 'qualy', dado que ayer sufrimos mucho con el neumático blando y hoy el ritmo de carrera era bueno y estábamos volviendo a estar donde merecíamos estar", agregó el piloto madrileño visiblemente abatido.

"Mientras pase todo este año y el año que viene cuando tengamos un coche mejor y lleguen los podios, si llegan y no me pasen estas cosas, estará bien", vaticinó. Luego abogó por "seguir mejorando como piloto y como escudería" para "preparar el año que viene" del mejor modo posible.

Por último, resumió cómo se siente con Williams. "Bien, muy contento, la verdad. El equipo y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo a nivel de mejoras con el coche y cómo me voy adaptando al equipo. Solo necesitamos un poco más de suerte", concluyó Sainz.