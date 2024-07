Sainz: "La salida ha comprometido toda la carrera"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que su salida en el Gran Premio de Hungría, en el que ha caído de la cuarta a la séptima posición, ha "comprometido" toda su carrera, y cree que podría haber terminado "tercero o cuarto" en caso de no haber fallado.

"La salida ha sido lo que ha comprometido toda la carrera. Es una pena porque creo que hoy se podría haber acabado tercero o cuarto con una buena salida. También es verdad que el primer 'stint' no ha tenido el mejor de los ritmos y hay que analizarlo", señaló en declaraciones a DAZN tras la cita en Hungaroring.

Sin embargo, reconoció que no sabe qué ha pasado en ese inicio. "No lo sé. Nada más tirar el embrague me han resbalado las ruedas mucho y no he traccionado, eso me ha hecho perder un par de posiciones. Tenemos que ver si ha sido error mío, que he tirado el embrague en la posición incorrecta, o simplemente hemos calculado mal el 'grip' que había hoy y me ha costado la salida. Ahora lo veremos con los ingenieros", apuntó.

"Está claro que el resultado final está muy dictaminado por la salida. Como preveíamos, el que ha pasado primero o cuarto después de la primera curva es el que ha terminado tercero o cuarto. Habrá que analizar qué podríamos haber hecho mejor en la salida y también el ritmo de carrera en el primer 'stint' después de haber tenido mi pasada. Fernando ha gastado mucho en neumático y a partir de ahí se me han escapado un poco los de delante. Luego he podido volver con buen ritmo, pero ya era demasiado tarde", continuó.

Por otra parte, el madrileño aseguró que debe tener en cuenta "las referencias con los McLaren, no el podio". "El podio creo que ha estado comprometido por Max -Verstappen-, que no sé qué le ha pasado hoy, que no iba con los McLaren y se ha metido en nuestra carrera. Hay que mirar a los McLaren, no al podio", insistió. "Me quedé sin neumático, lo gasté todo recortando 10 ó 11 segundos a Hamilton para intentar llegar a adelantarles; cuando ya llegué a ellos, me quedé sin neumático", relató.

Por último, Sainz no quiso entrar a valorar la polémica entre Lando Norris y Oscar Piastri, después de que el primero realizase un 'undercut' sobre el segundo cuando este comandaba la prueba y McLaren le obligase a dejarse pasar. "Si te han regalado la posición haciéndole el 'undercut' a tu compañero de equipo, entendería que la tuvieses que devolver, porque esa posición no es tuya", finalizó.