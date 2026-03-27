Sainz: "Tenemos potencial para diseñar un coche mucho mejor que este"

Carlos Sainz - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que el equipo tiene "potencial" para "diseñar un coche mucho mejor", y ha reconocido que el monoplaza tiene todavía "mucho peso que perder" y que por eso no espera grandes cambios este fin de semana en el Gran Premio de Japón.

"¿Sería un buen coche? Creo que no, creo que podemos hacerlo mejor. Creo que, aparte del peso, confío en que este equipo tiene el potencial de diseñar y producir un coche mucho mejor de lo que hemos hecho al inicio del año", señaló tras comenzar la actividad en el Circuito Internacional de Suzuka.

Además, el madrileño bromeó cuando un periodista le preguntó si se había cortado el pelo por petición del jefe del equipo, James Vowles, para reducir el peso del monoplaza. "Forma parte de la estrategia. Honestamente, tenemos mucho peso que perder, creo que no es ningún secreto", finalizó.