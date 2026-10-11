Verstappen arrasa en Singapur y Antonelli tendrá su primer 'match point' en Austin

Max Verstappen en Singapur - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han terminado decimocuarto y decimosexto, respectivamente.

Con un dominio absoluto de semáforo a bandera, liderando las 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay, el tetracampeón del mundo siguió haciendo historia con su primera victoria en Singapur, la número 73 de su trayectoria en el 'Gran Circo'. Ahora, solo se le resiste el triunfo en Madring.

Mientras, Antonelli, que completó el podio justo por detrás de Leclerc, hizo valer su tercer puesto para afianzar su ventaja en el campeonato de Pilotos sobre su compañero George Russell, noveno este domingo; ahora, el italiano atesora 102 puntos de ventaja sobre el británico, 111 sobre Hamilton -sexto este domingo- y 119 sobre Verstappen, y podría ser campeón en Austin si acaba el Gran Premio si acaba con una renta de 125 puntos.