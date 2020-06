Wolff: "Es bueno que Hamilton sea el líder en un deporte muy dominado por hombres blancos"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Mercedes, Toto Wolff, ha asegurado que tiene "la intención" de quedarse en la escudería a pesar de haberse convertido en accionista de Aston Martin, y se ha mostrado orgulloso de que el británico Lewis Hamilton, "el líder en un deporte muy dominado por hombres blancos", se haya pronunciado ante las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis.

"Sabemos que Lewis es un gran defensor de las minorías. Para ser sincero, también he aprendido mucho de él. Una vez me preguntó: '¿Alguna vez has pensado que eres blanco?' Y le dije: 'No, nunca lo he pensado'. Y él dijo: 'Pues yo tengo que pensarlo todos los días. Me están haciendo saber que lo soy'. Es muy difícil para nosotros comprender lo difícil que es y, por lo tanto, estoy contento de que haya salido y se haya pronunciado. Es uno de los embajadores de este deporte y creo que es bueno", señaló en una entrevista a la web de Mercedes.

Wolff recordó que él se crió "en un hogar con diferentes nacionalidades", una familia judía donde descubrió "la discriminación" cuando era "un niño". "A veces se necesitan protestas como las de Estados Unidos para provocar una ola masiva de apoyo para cualquier minoría. Creo que es bueno que Lewis sea el líder en un deporte que está muy dominado por hombres blancos. Nosotros, como equipo, fomentamos la diversidad y elegimos a nuestra gente únicamente por su rendimiento y no por su cultura, religión o color de piel", manifestó.

Por otra parte, sobre la posible renovación de contrato del piloto inglés, el mandatario de Mercedes aseguró que "no" se vieron durante el confinamiento, pero que estuvieron "en contacto muy regular". "Sin embargo, no trabajamos en ningún acuerdo. Entre nosotros hay mucha confianza. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y en estos años nunca tuvimos que sacar el contrato y leer lo que estaba escrito en él porque es algo natural. Una vez que se reanude la competición y pasemos un tiempo juntos, desenterraremos el contrato, miraremos los números y los derechos y tendremos algo muy pronto", subrayó.

Además, reconoció que su "prioridad" para el próximo año son "los pilotos de Mercedes". "Valtteri y Lewis y después, obviamente, George -Russell-. Más allá de eso, no debemos descartar a ningún conductor. Es por eso que dije que no quiero descartar a Sebastian -Vettel- como cuatro veces campeón del mundo porque, ¿quién sabe qué pasará en los próximos meses? Si hubiera dicho en enero que no tendríamos carreras en la primera mitad del año, nadie lo habría creído", apuntó.

"TENGO LA INTENCIÓN DE QUEDARME EN MERCEDES Y ESO NO HA CAMBIADO"

Por otra parte, Wolff explicó su inversión en el equipo de Fórmula 1 Aston Martin. "Compré algunas acciones de Aston Martin como inversión financiera. Creo en la marca, creo que la estrategia que se está implementando tiene sentido. Mis funciones ejecutivas no han cambiado. Estoy en Mercedes. Soy el director del equipo y soy accionista. Tengo la intención de quedarme aquí y eso no ha cambiado", indicó.

Sobre la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, reconoció que el límite de gasto ha descendido de 175 a 145 millones. "Hay una nueva realidad financiera para todos nosotros. Es un momento difícil para cualquier industria", dijo.

En la reanudación del campeonato, aseguró que usarán cada sesión "para aprender". "El calendario reducido es un reto para todos y nuevamente, creo que el equipo que tenga el coche más rápido y el paquete más fiable ganará el campeonato. Es bueno que tengamos un calendario europeo sólido y espero que las dos carreras en Medio Oriente a finales de año se confirmen pronto", señaló.

También explicó las razones por las que rechaza la parrilla inversa. "Parece un patrón común en la Fórmula 1 que desenterremos viejas ideas que han sido analizadas a fondo y rechazadas y que alguien piense que son geniales. Hay razones fundamentales por las que estamos en contra. Creo que la Fórmula 1 es una meritocracia: el mejor hombre en la mejor máquina gana. No necesitamos un truco para hacer carreras más emocionantes (...) Desde un punto de vista de rendimiento puro, quien tenga el coche más rápido quizás sea penalizado por el segundo y tercer equipo más rápido porque simplemente comenzará al frente", aseveró.

Por último, Wolff cree que los Ferrari solo mostrarán sus cartas "en la calificación". "Siempre me pongo pesimista. Tenemos que ponernos al día, necesitamos un motor fiable, potente y manejable, y espero que sea suficiente. Pero tampoco descartaría a Honda y Renault. Creo que todos los proveedores de Power Unit están a la par ahora", concluyó.