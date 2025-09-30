Achraf Hakimi: "Nuno Mendes ya ha demostrado que puede parar a Lamine"

"Tenemos la misma filosofía que el Barcelona, a ninguno nos gusta ir detrás del balón", apuntó el lateral hispanomarroquí del PSG

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lateral hispanomarroquí del Paris Saint Germain Achraf Hakimi afirmó que su compañero Nuno Mendes es "el mejor lateral izquierdo del mundo", y ha demostrado que "puede parar" a Lamine Yamal, la víspera del partido contra el FC Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga y que se disputa este miércoles (21:00 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"A Lamine Yamal le va a tocar jugar contra el mejor lateral izquierdo del mundo como Nuno Mendes, que ya ha demostrado que es capaz de parar a Lamine. Está más que preparado, pero la fuerza de nuestro equipo son las ayudas y vamos a ayudarle para que no se vaya en el 'uno contra uno' porque sabemos de su capacidad", comentó en rueda de prensa Achraf Hakimi.

Sexto en la votación del Balón de Oro, el defensa del PSG aseguró no estar "decepcionado" sino que agradeció integrar la lista de los 30 mejores del mundo. "Los periodistas me habéis elegido como sexto y no lo esperaba. Cuando juego no pienso en los trofeos individuales sino en los colectivos y en dar lo mejor con mi equipo. Estoy contento y voy a seguir trabajando para seguir en los 30 y, si puedo subir en el ranking, mejor", comentó.

Hakimi, quien declaró estar "bien física y mentalmente", no se lamentó por las bajas con las que acude el PSG, entre ellas Dembélé y Kvaratskhelia, a la Ciudad Condal, ya que el equipo tiene una "plantilla muy buena", "con muchos compañeros preparados para jugar este tipo de partidos". "Estamos preparados para ganar. Tengo un buen recuerdo de la última vez que vine aquí y ganamos. Espero que volvamos a ganar. Será un partido muy difícil contra un equipo con un estilo muy parecido al nuestro", manifestó.

"ESPERO LLEGAR A TODAS LAS FINALES"

No piensa en las lesiones cuando entra en el campo, y se cuida al término de los partidos para estar disponible para su equipo y la selección marroquí. "No sé si los demás jugadores juegan mucho. Nosotros jugamos mucho porque llegamos a todas las finales. Si tengo que jugar muchos partidos los quiero jugar todos. Espero que este año volvamos a llegar a la final de todas las competiciones", deseó.

En este sentido, no se quejó del calendario que imponen la FIFA y la UEFA. "No sé si nos escuchan. Estamos para jugar y que la gente disfrute, pero eso no depende de nosotros si hay muchos o pocos partidos. Soy un competidor y quiero ganarlo todo. Y si mañana tengo que jugar más partidos lo firmo", recalcó.

A su jucio, "no hay grandes diferencias" en el estilo del FC Barcelona y el PSG, vigente campeón de Europa. "A los dos nos gusta tener el balón. Es nuestra seña de identidad. No nos gusta correr detrás de él. Tenemos la misma filosofía y quien se quede más tiempo con el balón va a crear más oportunidades. Nosotros nunca cambiamos nuestro estilo de juego y vamos a tratar de controlar el balón", insistió Hakimi, quien comparó el Barça actual de Hansi Flick con el de Xavi Hernández de hace dos años, "sólo que un poco más exagerado".