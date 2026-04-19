Agirrezabala: "Seguir creciendo y aprender de las mejores, para eso estoy aquí"

La defensa de la Real Sociedad Aiara Agirrezabala - RFEF

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la Real Sociedad Aiara Agirrezabala quiere "seguir creciendo y aprender de las mejores" después de su debut con la selección española absoluta, sin dar importancia a sus 17 años y dispuesta a aportar su personalidad y vocación ofensiva.

"Soy una futbolista con personalidad y con vocación ofensiva aún siendo lateral. Cuando saltas al campo no piensas en la edad que tienes, tu compañera tampoco piensa en la edad que tienes tú", comenta en una entrevista a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La lateral vasca debutó el pasado martes con la absoluta en el Nuevo Arcángel de Córdoba contra Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial 2017. "Me comparo con las de mi edad y la vida es muy diferente. Estoy a final de temporada y del curso y ya pues acostumbrada", afirma.

"Cuando estás entrenando quieres dar lo mejor y estar a la altura de las otras y cuando terminas el entrenamiento y llegas a la habitación piensas que a la vuelta tienes exámenes y tienes que cambiar el chip para hacerlo mejor en los exámenes. Tengo la idea de hacer enfermería y especializarme en matrona", añade.

Agirrezabala, campeona de Europa Sub-17 y Sub-19, recordó sus inicios y el momento de la llamada de Sonia Bermúdez. "Empecé en mi pueblo, tampoco teníamos muchos recursos. En mi pueblo era el frontón o el fútbol. Con 10-12 años no tenía el sueño de ser futbolista, era sólo disfrutar", recuerda.

"Cuando me llamó la Real, me llamó la selección también y fue como un shock, no pensaba que podía pasar. Estaba en casa de mis abuelos y me quedé parada, no me lo esperaba. Fue un momento de alegría pero impresionada, a ver cómo iba a afrontar eso, pero contenta a la vez", añade una Agirrezabala que no pudo debutar en la convocatoria anterior en marco por unas molestias.

Con 17 años y 198 días, la vasca se convirtió en la jugadora más joven en debutar con la absoluta desde hace 40 años, superando a Vicky López (17 años y 212 días). El récord es de Mar Prieto con 15 años en abril de 1985. "Muy contenta. Al principio pues los nervios por cómo iba a ir el partido pero agradecida y muy contenta. Es el primero de muchos, a ver si es así. Seguir creciendo y aprender de las mejores, para eso estoy también aquí", termina.