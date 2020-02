Aguirre, sobre la marcha de Braithwaite: "Nos chingaron"

Publicado 21/02/2020 17:05:48 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, ha asegurado que el reto de la permanencia es todavía "más difícil" con la marcha del delantero danés Martin Braithwaite al FC Barcelona, que a pesar de todo ha actuado "conforme a reglamento", y ha advertido de que no le vale "ningún pretexto" para justificar un posible descenso esta temporada, porque lo habrá hecho "por deméritos propios".

"Creo que nos chingaron", dijo de manera contundente en rueda de prensa sobre el fichaje azulgrana para sustituir al lesionado de larga duración Ousmane Dembélé. "Lo tomo como circunstancias del fútbol. Nunca me había pasado que en un mercado de invierno te saquen a un jugador. No te imaginas, yendo en último lugar, que te 'zumben' a dos jugadores. Eso habla bien de la dirección deportiva del Leganés", añadió.

Aun así, explicó, con ironía, que se lo toman con filosofía. "El vestuario está estupendo y yo, mejor que ellos. Mientras la FIFA nos permita jugar con once, lo demás es lo de menos", bromeó. "Tengo 26 jugadores, sería una falta de respeto si dijera que ahora estamos jodidos. Tenemos un déficit de puntos importantes, pero si comparamos los doce primeros partidos con los doce siguientes, el equipo ha mejorado horrores", añadió.

"Desde que llegué se han ido ocho jugadores. Entre todos sacaremos esto, yo soy el primero que piensa que se va a sacar. Estas cosas no hacen más que fortalecernos hacia dentro. El reto era difícil, ahora es más difícil. Seguimos a dos puntos", prosiguió.

Además, el técnico mexicano no quiso cargar contra el club azulgrana, que "actuó conforme a reglamento". "No engañó a nadie. El director general me hizo saber que estamos a la espera de una respuesta de la Federación para ver si podemos fichar. Es muy bueno lo que tengo y estoy feliz", dijo sobre la posible incorporación de otro futbolista.

A pesar de todo, resaltó que el equipo "está concienciado" con salir de los puestos de descenso. "Si algún jugador afloja, lo bateo de primeras. Aquí no valen las caras largas, el VAR, el árbitro... Nunca escucharás de boca de mis jugadores estas historias. Estamos aquí por deméritos propios", subrayó.

Así, Aguirre se muestra "convencido" de afrontar "el reto" de la salvación. "La gente entiende de sentimientos. Tenemos nuestro espíritu, unas magníficas instalaciones, un staff impresionante, no tenemos ningún pretexto para justificar una mala actuación", afirmó. "Necesitamos puntos, y a eso vamos a Vigo", añadió.

Por eso, se centran exclusivamente "en el Celta", al que se enfrentan este sábado en Balaídos. "Va a ser una finalísima. Hay 14 partidos a cara de perro, todos contra todos, y que gane el mejor. Va a ser un partido complicado porque vienen de hacer bien las cosas", concluyó.