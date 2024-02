Aguirre: "La Real fue muy superior en la segunda parte y podíamos hasta haber perdido"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, reconoció que la Real Sociedad fue "muy superior" en la segunda parte de su ida de semifinales de la Copa del Rey y que incluso pudieron haber "hasta perdido el partido", pero que lograron arañar un empate sin goles que les hacer sentirse "vivos" y con "la ilusión intacta" para un partido de vuelta en el Reale Arena donde "seguro" van a sufrir.

"En la segunda parte fueron muy superiores y podíamos haber hasta perdido el partido, pero salió como salió y tenemos la ilusión intacta. En el fútbol nunca puedes dar nada por sentado, pero ellos son los favoritos, por fútbol, plantilla y porque son equipo de Champions. Plantarle cara no es fácil, pero lo intentaremos allí", señaló Aguirre en rueda de prensa.

El mexicano cree que su primer tiempo sí fue "bueno". "Fue igualado y quizá ahí empujamos mucho en su campo y luego nos faltó vigor en la segunda parte seguramente, nos faltó un pelín de creernos más y de piernas porque ellos te someten mucho, traen la pelota de un lado a otro y te hacen correr mucho", detalló.

En este sentido, aclaró que no son "un equipo que frene el partido, que lo ensucie, que esconda balones o que finja lesiones". "No somos así y qué bueno que no lo seamos. La conclusión es que jugando los 90 minutos como la primera parte creo que hubiera sido más divertido para la gente. Vamos a ir de nuevo con la etiqueta de víctimas, pero vamos a peler sin lugar a dudas", subrayó.

El 'Vasco' recalcó que tanto él como Imanol Alguacil saben que "no puedes dar por 'muerto' a nadie". "Hasta que no silbe el árbitro de la vuelta estaremos vivos. Allí no seremos tampoco favoritos, sufriremos seguro, pero en el fútbol no hay nada escrito y ellos hacen bien en no darnos por muertos y nosotros también en sentirnos vivos", advirtió.

Ahora, tiene la "labor" de evitar que el equipo piense demasiado en el partido de vuelta de finales de mes. "Desde ahora mismo ya estamos metidos con el Rayo Vallecano, lo otro se olvida y ni vamos a ver imágenes del partido de hoy, es desconexión total. El año pasado tenía 12-14 jugadores del mismo nivel y ahora tengo 19 que me permiten jugar. Vamos a ver si somos capaces de meternos en Liga, tenemos tres semanas que hay que sumar porque estamos cada vez más cerca de la 'quema' y no me gusta nada", remarcó.

El entrenador mexicano recordó la importancia de haber jugado en casa porque "el calor de la afición empuja y al jugador le estimula". "No es un factor para jugar mejor o peor, pero al futbolista le da más energía", admitió al respecto.

Finalmente, Aguirre confirmó que tuvo que retirar a Abdón Prats porque sufrió "una torcedura muy fea", aunque el delantero "quería seguir, pero más por amor propio", y espera que Nemanja Radonjic, refuerzo invernal, les pueda mejorar arriba. "Le vi fuera de sitio, pero es difícil en 20 minutos demostrar tus cualidades. Es muy veloz y ojalá veamos lo eficaz que es", apuntó sobre el serbio, que tuvo unos minutos ante la Real Sociedad.