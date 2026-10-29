Alan Pace: "Manolo González ocupará siempre un lugar especial en la historia del Espanyol"

Archivo - Alan Pace, presidente del RCD Espanyol - Zac Goodwin/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dueño y presidente del RCD Espanyol, Alan Pace, se despidió este jueves de Manolo González, destituido el pasado martes por la noche como entrenador del conjunto catalán, y recalcó que "ocupará siempre un lugar especial en la historia" del club y que le respeta y le aprecia "por todo" lo que ha hecho en sus más de dos años al frente del equipo.

"Manolo ocupará siempre un lugar especial en la historia del RCD Espanyol y quiero reconocer la inmensa contribución que ha hecho a este club durante los últimos tres años. Ha formado parte de la esencia misma de esta organización, y la marca que deja atrás no se olvidará", escribió Pace en su perfil oficial de 'X'.

El empresario estadounidense recordó que "aunque todos los capítulos acaban llegando a su final, es importante reconocer a quienes han dado tanto a lo largo del camino". "Manolo es una de esas personas, y personalmente le estoy agradecido por todo lo que ha aportado al Espanyol. Deseo a Manolo y a su familia lo mejor para el futuro, con el máximo respeto y aprecio por todo lo que ha hecho por nuestro club", sentenció.