Alba: "Tenemos que ganar como equipo sin esperar que Messi resuelva"

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha señalado este martes que, ante la lesión en el brazo de Leo Messi que le hará estar una tres semanas de baja, deben "ganar como equipo" y sin esperar a que el '10' "resuelva" nada, si bien cree que son inferiores sin él y que, personalmente, le echará de menos.

"Tenemos que ganar los partidos como gran equipo que somos, sin esperar que Messi resuelva el partido. Confío en que el equipo se una más que nunca y saquemos los partidos adelante aunque va a ser más difícil al no estar Leo", manifestó en rueda de prensa.

Alba considera que "nadie" puede reemplazar a Messi, aunque entre todos deben tirar del carro. "Leo es muy bueno, además de marcar hace jugar mejor al resto. Esto lo tenemos que sacar entre todos. Muchas veces esperas que coja el balón y te resuelva el partido, ahora tenemos que tirar del carro y apretar más que nunca los dientes", señaló.

"Somos mucho mejores con Leo, lo de la 'Messidependencia' o no... Es que somos mucho mejores con Leo y nos va a costar más ganar sin Leo. Hay un grupo profesional y humano muy bueno y lo vamos a dar todo para ganar, pero que con Leo somos mucho mejores todo el mundo lo sabe", reiteró al respecto.

A nivel personal, aseguró estar tocado por la lesión de su compañero. "Me afecta mucho, sinceramente me encuentro mejor con Leo. Muchas veces ve pases que otros no podemos ver, me incluyo yo. Ve muchos desmarques míos que nadie ve, me intenta buscar y yo también a él, con Leo me siento más fuerte", reconoció.

De cara al partido contra el Inter de Milán de este miércoles en el Camp Nou, en la tercera jornada de la fase de grupos, considera que son puntos importantes ya que está en juego el liderato, pues el Inter suma los mismos seis puntos que el Barça.

"Son importantes como todos. Hemos sacado seis puntos, el Inter también, los otros no han sumado pero queremos quedar líderes de grupo y es un rival difícil de ganar. Están haciendo las cosas bien, pero con el apoyo de la gente queremos sacar los tres puntos y seguir líderes", aseguró.

"Esperamos que sea la mejor cara. La baja de Leo es muy importante para nosotros, es un jugador clave que nos hace mejores a los compañeros. Lo tenemos que sacar de la mejor manera posible y estamos capacitados para sacarlo", comentó de nuevo haciendo referencia a Messi.

Por otro lado, sobre su posible renovación, aseguró estar "muy tranquilo". "El club es quien decide siempre cuándo toca la renovación. Estoy muy tranquilo, pero no sé nada", aportó.