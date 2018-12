Alba: "En el vestuario nunca ha habido malos rollos hacia Dembélé"

Publicado 13/12/2018 17:57:21 CET

Sobre la posible llegada de Morata: "Le tengo un aprecio enorme y sería bienvenido"

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha asegurado este jueves que dentro del vestuario blaugrana "nunca" ha habido "malos rollos" hacia Ousmane Dembélé pese a su falta de disciplina y haber llegado tarde a dos sesiones de entrenamiento, y por otro lado ha comentado que daría la bienvenida a Álvaro Morata si finalmente el club quisiera ficharle.

"Dembélé es un jugador importante para nosotros, joven, al final todo el mundo se puede equivocar pero dentro del vestuario nunca ha habido malos rollos hacia Dembélé", aseguró Alba tras un acto publicitario con Adidas en Barcelona.

Además, el lateral internacional español cree que Dembélé está jugando bien y que, de alguna manera, les es suficiente. "Está cumpliendo en el terreno de juego, todo lo que se pueda mejorar fuera mejor, pero estamos encantados con él", manifestó.

No valoró el posible malestar de la afición blaugrana con el culé, como tampoco los tímidos silbidos del Santiago Bernabéu hacia Isco. "Por suerte nunca he tenido este hándicap de que la afición me silbe, siempre he tenido un trato muy bueno en el Camp Nou. Cuando se pita a un jugador seguro que hay que dar más de lo que se da, si cabe, pero no me puedo meter", relativizó.

Unos silbidos que el centrocampista blanco recibió tras fallar una acción en la derrota del Real Madrid ante el CSKA Moscú en la 'Champions' (0-3), intrascendente. "No lo pude ver, es un resultado malo para el Real Madrid, pero ya estaban clasificados. Hoy día no te puedes fiar de nadie porque cualquier equipo te puede ganar", avisó.

Por otro lado, aseguró que el objetivo del Barça en la Liga de Campeones, donde podría cruzarse más adelante con el Madrid de Solari, es cuanto menos llegar a las semifinales, sin importar los rivales que puedan tocar. "Queremos pasar la eliminatoria, llevamos años sin pasar a semifinales y será el objetivo para el equipo", aseguró.

"Hay que intentar pasar ante el rival que toque, que seguro que será muy bueno y muy difícil de ganar. Este año quizá tenemos la mente más puesta en esta 'Champions', últimamente no llegamos a semifinales", añadió en este sentido.

En cuanto a su renovación con el club blaugrana, Alba no dio más detalles más allá de asegurar que quiere seguir. "Es un tema que quiero aparcar completamente. Estoy muy tranquilo, siempre he dicho que por mi parte mi intención es continuar, el club tiene que decidir y pensar lo mejor para el club. Quiero quedarme en el Barça muchos años, es mi intención y lo que puedo decir", se sinceró.

Preguntado por el presunto fichaje por el FC Barcelona de Álvaro Morata, delantero del Chelsea con pasado en el Real Madrid, aseguró estar encantado con la posibilidad.

"A Morata le tengo un aprecio enorme, lleva años en la élite a un grandísimo nivel. Es una decisión del Barcelona que quiera ficharlo o no, a él o a otro jugador, si fuera verdad ese interés sería bien recibido, como lo son todos los compañeros", señaló.