08/12/2018

El Alcoraz sueña con frenar al Real Madrid

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este domingo (16.15 horas) la visita al necesitado colista de LaLiga Santander, la SD Huesca, teórica presa fácil que espera lograr una buena comunión con su afición y la falta aún de fiabilidad del conjunto madridista, sobre todo a domicilio, para arañar algo positivo en su intento de salir de la zona baja de la clasificación.

El Alcoraz presentará sus mejores galas para esta histórica visita del actual campeón de Europa, cuatro horas antes de que casi todo el mundo gire precisamente la mirada hacia el estadio merengue, un Santiago Bernabéu que acogerá la decisión final de la Copa Libertadores. En un escenario y pensamiento diferente, el público del equipo oscense intentará poner su granito de arena para ayudar a los suyos a frenar a los de Santiago Solari, nuevamente examinados a domicilio.

Los números de esta primera temporada del Huesca en Primera como locales no le conceden la etiqueta de enemigo temible para el Real Madrid. Ni con Leo Franco ni ahora con Francisco Rodríguez, el recién ascendido ha podido brillar ante su afición, deseosa de ver el primer triunfo en su remozado estadio. Tres puntos de 18 posibles y cuatro goles anotados son los datos que arrojan los azulgrana en casa, pero estos se contraponen con los negativos que arrastra su rival como visitante, con sólo siete puntos de 21 posibles y 16 goles encajados, una cifra esta última sólo superada por precisamente el conjunto aragonés que ha recibido 21 a domicilio.

Los madridistas llegarán a este partido después de reponerse con tres victorias al revolcón que sufrieron en Ipurua, un partido al que se puede agarrar el Huesca para optar a la sorpresa, sobre todo a lo que en intensidad se refiere para incomodar a los de Solari que, sin brillar excesivamente en el aspecto defensivo, sólo han recibido un gol en sus últimos tres partidos, el del trámite copero ante el Melilla del jueves. La diferencia ofensiva entre ambos contendientes es amplia, por lo que los locales deberán ser precisos, aspecto que se les está resistiendo, si logran alguna concesión para aumentar sus opciones pese a que los visitantes sigan también con problemas con el gol.

Solari parece que no retocará en exceso el once con el que dejó buenos primeros 45 minutos el pasado sábado ante el Valencia. Toni Kroos no se entrenó con el grupo y sigue siendo baja por sus problemas de rodilla, al igual que Carlos Casemiro, por lo que el centro del campo seguirá siendo una oportunidad para Marcos Llorente y Dani Ceballos junto al 'Balón de Oro' Luka Modric. Isco Alarcón brilló el jueves en Copa ante el Melilla, pero parece complicado que el técnico argentino le conceda al instante la titularidad.

Ante el Melilla también quiso ser protagonista Marco Asensio, pero también parece tenerle ganada de momento la partida Lucas Vázquez para formar el frente ofensivo junto al galés Gareth Bale, aunque este sigue negado con la portería contraria en el torneo doméstico, y el francés Karim Benzema, prácticamente indiscutible para el rosario desde su llegada al banquillo. Atrás, Solari sigue sin lateral izquierdo con la ausencia final en la convocatoria de Marcelo.

EL HUESCA 'DESCANSÓ' EN COPA

Por su parte, la SD Huesca tiene que decidir si opta por un planteamiento valiente o si prefiere refugiarse y dejar que todo el peso del partido recaiga sobre el actual campeón de Europa. Sin sumar una victoria desde el primer partido liguero ante el Eibar, la situación ya es delicada para un equipo que tiene ya algo lejos la zona de salvación y que viene tras dejarse llevar en la Copa del Rey ante el Athletic Club, que en una semana le hizo ocho goles, cuatro en San Mamés y otros cuatro este jueves en El Alcoraz.

Sin embargo, y pese a los mensajes de la previa, el último choque poco 'importaba' a su técnico, más centrado en encontrar la forma de hacer daño al Real Madrid, sobre todo a nivel ofensivo después de tres partidos seguidos sin ver puerta. De hecho, del once ante los 'Leones' sólo repetirán seguramente el central Xabi Etxeita, el lateral Brezancic y el extremo Gürler.

Francisco Rodríguez tiene la importante baja en el medio del mediocentro argentino Damián Musto, cuyo hueco debe ser para Gonzalo Melero o Juan Aguilera, y tampoco puede contar con otros lesionados como Carlos Akapo, Alex Gallar y Rubén Semedo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SD HUESCA: Jovanovic; Miramón, Etxeita, Pulido, Brezanzic; Aguilera, Rivera; Gürler, Moi Gómez, Ferreiro; y 'Cucho' Hernández.

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Carvajal; Modric, Llorente, Ceballos; Lucas Vázquez, Benzema y Bale.

--ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz).

--ESTADIO: El Alcoraz.

--HORA: 16.15/beIN LaLiga.