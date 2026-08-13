Alejandro Grimaldo: "Quiero ser el mejor lateral de la Liga y voy a trabajar por eso"

El jugador español Alejandro Grimaldo en su presentación con el Atlético de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El internacional español y campeón del mundo Alejandro Grimaldo ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Atlético de Madrid, donde lucirá el dorsal 22, y ha asegurado que llega al conjunto rojiblanco con "muchísima ilusión" y "muchísima ambición", dispuesto a "mostrar" su fútbol y a pelear por todos los títulos.

"A nivel de club quiero ganar títulos y a nivel individual quiero ser el mejor lateral de la Liga y todo lo que no pase por eso no será algo que esté feliz al final de año. Lo que voy a demostrar es que quiero ser el mejor lateral de la Liga y que voy a trabajar por eso", afirmó en su presentación, en la que reiteró que cumple "un sueño".

Grimaldo, que ya ha completado sus primeros entrenamientos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, destacó la intensidad del técnico argentino. "Todo el mundo conoce al Cholo. Es un entrenador muy intenso, con muchas ganas de trabajar cada día. Lo he notado en los dos primeros entrenamientos que he estado con él", explicó.

Sobre su conversación con el preparador, señaló que, aunque todavía han tenido poco tiempo para hablar, ha percibido que ambos tienen "un pensamiento muy parecido" y que irán "de la mano para conseguir éxitos para este club", añadió.

El defensa explicó que esta era la tercera ocasión en la que el Atlético de Madrid intentaba hacerse con sus servicios y que ahora "era el momento" tanto para el club como para él. "Vengo con muchísima ilusión, con muchísima ambición, recalco eso, que tengo muchísima ambición a pesar de mis 30 años, sé que tengo mucho por mejorar y mucho por dar a este club y esa es mi mentalidad", manifestó.

También aseguró que está preparado para asumir la presión de jugar en un equipo de Champions. "Es algo que me gusta, jugar con esa presión. Creo que es algo bonito también y es algo que voy a saber llevar", indicó.

El campeón del mundo en 2026 destacó asimismo que el Atlético cuenta con "un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y grandísimo entrenador" y que están "preparados para pelear por todo". A nivel personal, explicó que quiere aportar "mucho trabajo, mucha actitud y muchas ganas" y ayudar a los jóvenes y al resto de compañeros a adquirir "ese puntito de ambición, ese puntito de actitud".

Además, valoró el apoyo recibido de sus compañeros de selección que militan en el Atlético, que le han hablado "muy bien del grupo, de la afición y del club", aunque aseguró que ya tenía clara su intención antes del mercado: "En mi mente quería venir aquí y gracias a Dios pues hoy es el día de mi presentación".

CEREZO DESTACA SU COMPROMISO

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacó que Grimaldo, internacional desde 2023 y campeón del mundo, todavía no había tenido la oportunidad de jugar en la Liga española y subrayó que son "muchos los equipos" que querían contar con él. El dirigente repasó su trayectoria en las categorías inferiores del Valencia y el FC Barcelona y sus títulos en Portugal y Alemania, donde en 2024 conquistó Liga, Copa y Supercopa.

Cerezo también puso en valor la predisposición del futbolista para incorporarse al Atlético. "Pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como" Grimaldo, señaló, destacando sus "ganas" y su compromiso con el club. "Hoy es la primera página de una preciosa historia que iremos escribiendo juntos en la historia del Atlético de Madrid", concluyó antes de darle la bienvenida a su nueva casa.