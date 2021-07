Aleñá: "Me veo en el Getafe muchos años y espero que vaya bien"

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Getafe CF Carles Aleñá ha asegurado que su prioridad, una vez logró rescindir contrato con el FC Barcelona, era firmar por un Getafe donde estuvo cómodo en su cesión y en el que espera estar "muchos años".

"Me veía y me veo aquí muchos años, me he sentido aquí como en casa. Estoy muy feliz, y espero pasar años aquí, estoy muy feliz y espero que esto vaya bien", aseguró en su presentación.

Para el centrocampista, su cesión de medio año ha sido clave para tener claro qué hacer. "Estos 6 meses aquí han sido espectaculares, me he sentido muy cómodo en el club y es lo que buscaba", reconoció.

"El proyecto que hay con el nuevo entrenador (Míchel) me ilusionó otra vez. La primera decisión era venir aquí, hice lo posible, y la ilusión es muy grande. Estaré agradecido a Bordalás por cambiarme la manera de vivir el fútbol, gracias a él estoy aquí como jugador del Getafe. El proyecto de Míchel es diferente, con más balón, y me encaja perfectamente en mi estilo", se sinceró.

En cuanto a la presión que pueda tener por su fichaje, no la niega pero no le da importancia. "Toda presión la intento trasladar a lo positivo. Me gusta esta responsabilidad, es un fichaje clave para el club y espero responder a ese interés por mí. Pero no es una presión negativa, para eso estamos aquí", aseguró.

"Nunca es fácil irse de lo que ha sido tu casa, pero soy futbolista y algún día tienes que salir. Tenía esta idea en la cabeza, lo fui asimilando. Fui afortunado de jugar en el Barça, con jugadores de clase mundial, que me ha ayudado a estar aquí. El Barça es agua pasada pero les deseo lo mejor", comentó sobre su pasado blaugrana.

"La decisión fue mía, me quedaba un año de contrato en Barcelona pero con el entrenador no disponía de oportunidades, y quería jugar. Me fui bien del club, sabía que no tendría problemas para salir. Decidí rescindir para venir aquí", reiteró, sobre su salida del FC Barcelona.