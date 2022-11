Álex Remiro: "Ningún amigo quería ser portero, me tocó por ser el más alto"

"Siempre me he fijado en Ter Stegen, la selección es un premio y por qué no estar un día", dijo el meta de la Real a la marca de moda Kaotiko

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero de la Real Sociedad Álex Remiro, uno de los metas de moda del fútbol español, desveló que juega en esa posición porque era el "más alto" de sus amigos, que sus referentes son Ter Stegen y De Gea y que, pese a no ser convocado para el Mundial Qatar 2022, confía en ser algún día internacional con 'la Roja'.

"Ninguno de mis amigos quería ser portero y me toco a mí por ser el más alto. Mi mejor amigo siempre me vacila porque le quité los guantes y todavía no se los he devuelto", apuntó en una entrevista para la marca de moda Kaotiko, para la que ha debutado como modelo en una sesión fotográfica.

A su juicio, en el fútbol moderno un portero tiene que dominar el juego con los pies, "saber jugar adelantado" para ayudar a su defensa tanto en balones aéreos como en las transiciones "y tiene que tener mucha personalidad para asumir riesgos en momentos clave del partido".

Remiro señaló que ir convocado por España "es un premio" y destacó que los internacionales que han viajado a Catar "son un gran equipo". "Los porteros que van son muy buenos, un ejemplo para que todos nos fijemos en ellos. Por qué no un día ser como ellos y estar ahí", se preguntó.

Amante de la familia, los amigos y sus perros, al meta de la Real le gusta gusta comer bien, vivir cerca del mar y una de sus canciones favoritas es 'Copacabana', del grupo Izal. En la portería, sus referentes son los porteros del FC Barcelona Marc André Ter Stegen y del Manchester United David de Gea, y en la moda no los tiene fijos, pero sí que destacó el estilo del blaugrana Héctor Bellerín "por su rollo y su personalidad", y el cantante candiense Justin Bieber.

"A lo largo de mi vida he tocado muchos palos, pero creo que ahora me voy a mantener en sudaderas y vaqueros tirando a anchos, colores cálidos y prendas de invierno con las que me siento cómodo. Siempre intento jugar con colores llamativos para que mi madre, que tiene un problema de vista, consiga localizarme mejor", bromeó.

De la firma Kaotiko le atrae el "cambio" y la "progresión" que ha tenido, que sea un producto nacional y la calidad de sus prendas. "Me siento identificado con su personalidad y cuando me visto de Kaotiko estoy muy cómodo, en mi zona de confort. También me gusta que tengan la línea unisex porque considero que la moda no tiene género", destacó.