Alexia Putellas: "Cada una intenta encontrar cómo redactar la historia"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional española Alexia Putellas ha señalado este martes que "cada una" de sus compañeras "intenta encontrar un poco cómo redactar la historia" de la selección nacional, en la víspera de medirse ante el conjunto de Alemania en las semifinales de la Eurocopa Femenina, que se está disputando en Suiza.

"Cada una intenta encontrar un poco cómo redactar la historia. A mí personalmente lo veo más como una oportunidad, no tanto una revancha o de tener una espinita. Los Juegos Olímpicos es una competición completamente distinta y cualquier jugadora que haya podido jugarlos y una Eurocopa o Mundial creo que coincidimos todas", declaró en rueda de prensa.

"Es otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir... Entonces creo que no va a tener nada que ver los Juegos Olímpicos con la Eurocopa, con el partido de mañana. Pero bueno, sí que fue un rival contra el que perdimos y tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez, que aún a día de hoy no se ha ganado Alemania", avisó Putellas respecto al oponente que les quitó el bronce en París 2024.

Además, la mediapunta del FC Barcelona habló de qué significaría para ella avanzar a la final de esta EURO. "Supone lo mismo que sería para mis compañeras también. Un motivo de alegría, vamos con muchísima ilusión, con confianza por supuesto en nosotras mismas. Y bueno, también sabemos que delante tenemos a Alemania, una de las mejores selecciones del mundo y que será muy difícil", subrayó al respecto.

"No sé si pertenece a otra época, pero sí que es difícil, seguro, y ponernos a imaginar si podría España llegar a eso o no. Vamos a intentar conseguir nuestra primera final primero, que ya sería todo un éxito. Y luego cada competición tiene su aquel, tiene sus dificultades y paso a paso empezando por esta 'semi', que será complicada", incidió.

"¿Qué tiene que hacer España? Un poco lo que venimos haciendo e incluso perfeccionarlo. Está claro que nos quedamos cuatro selecciones, entonces te tienes que acercar, cuanto más a la excelencia, mucho mejor; y aun así, eso tampoco te garantiza ganar porque así es este deporte. Que también es un poco la magia, pero sí confiamos plenamente en que, si nos acercamos a nuestra mejor versión colectiva e individualmente, minimizamos los errores. Aunque el fútbol sea un deporte de errores, pues confiamos en que podemos avanzar a la final", vaticinó Putellas.

Luego analizó los penaltis. "Los penaltis creo que están siendo un poco el tema de la Eurocopa, por lo que está sucediendo en todos los partidos. Lo entiendo perfectamente, pero son cosas que decide el cuerpo técnico y, ya sabéis, creo que el otro día también lo escuchasteis, aunque fuera entrenamiento a puerta cerrada lo escuchabais; son cosas que estamos entrenando antes del partido de Suiza y después también. Al final el cuerpo técnico decide", recordó la jugadora de la 'Roja'.

"Mis sensaciones son buenas. Confianza plena en lo que estamos creando, en la mentalidad que tenemos, en el juego que hemos llevado a cabo durante toda la Eurocopa. La confianza está al 100%. Se ha llegado a un partido muy duro, como cualquier semifinal de un torneo grande, pero con máxima ilusión y máxima motivación de seguir avanzando y hacer historia una vez más", aseveró Putellas en su rueda de prensa.

Del mucho seguimiento desde España en cada partido de la selección en este torneo, opinó que "era seguir un poco su curso". "Era lo que buscábamos siempre, es trabajo de muchísima gente. Por supuesto, de las jugadoras también, de llevarnos al límite cada día; pero también de lo que rodea a la jugadora para poder mejorar. Creo que solo hace falta ver un partido de las anteriores Eurocopas y de ésta, de cualquier selección, que el nivel por supuesto está subiendo y era una cuestión de tiempo que eso sucediera. Muy feliz de que esté yendo así", se alegró.

Después elogió a Patri Guijarro. "Es un lujo. Es la mejor pivote del mundo, bajo mi criterio. Es una facilitadora en todo: en la presión ofensivamente, en salida de balón, todo el terreno que acapara, siempre con criterio y luego sin olvidarnos de la calidad que tiene. Parece que cuando es una posición en la que a lo mejor hay mucho trabajo o no se ve desde fuera, porque desde dentro sí que la vemos y la sentimos, parece que eso es el antítesis a tener calidad. Y Patri es todo lo contrario, tiene las dos cosas. Para nosotras es muy fácil jugar con Patri", dijo.

"Respecto a lo del marcaje individual, evidentemente no es el partido soñado para ninguna jugadora. A veces te entran ganas de decir que se vayan a marcar a otra o que me dejaran en paz. Pero bueno, intento en ese momento que se generen espacios para que lo aprovechen otras. Es lo bueno también del equipo que tenemos, que si una no tiene espacio o tiene una marca, pues aparece otra", argumentó al respecto.

"Si cierran por dentro, aparecemos por fuera. Y si cierran más fuera, pues aparecemos por dentro. Al final es lo bueno de tener un equipo equilibrado, tantos recursos. Aquí lo importante es que es que ganemos los partidos", resaltó antes de alabar a la portera Ann-Katrin Berger.

"Jugar contra las mejores siempre es un placer, es un gusto, te lleva a ti al límite. Y por la mentalidad que tenemos, llevarnos al límite, pues nos encanta. Y Berger es una de esas jugadoras que te provoca eso. Una de las mejores porteras del mundo, con muchísima experiencia también y que nos llevará a dar lo mejor de nosotras mismas", auguró.

Putellas abogó por estar "preparadas para todo". "No voy a descubrir nada, pero sabéis que nosotras queremos tener el control del partido y por ello entendemos que pasa por tener el balón la mayoría del tiempo. Entonces será ahí una disputa bonita, seguro. Y si no consiguen tenerla, pues igualmente van a ser peligrosas porque transicionan muy bien y muy rápido", explicó la atacante del Barça.

"Eso de la presión... no lo sé, no sé quién la debe tener. Al final, cuando se juega el partido, la presión no la sientes; o si la sientes, la sienten igual las dos. Y más contra una selección como Alemania, supongo que las dos querremos ganar. Está claro que ellas vienen de tener una historia de ocho Eurocopas durante no sé cuántos años, y nosotros realmente es la segunda vez, no nos olvidemos de las del 97, que estamos en unas semifinales de Eurocopa", rememoró.

"Entonces, sí que históricamente el contexto de los dos equipos es completamente diferente. Pero una vez que pita el árbitro, es 11 contra 11 e intentaremos ganar dejando que Alemania tenga esa presión", zanjó Putellas, en la víspera de jugar en el Estadio Letzigrund de Zúrich.