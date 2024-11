Alexia Putellas: "Trabajamos para ampliar la distancia con el Real Madrid"

Mapi León: "Un Clásico siempre es un Clásico y en los últimos años todavía más"

Claudia Pina: "El Real Madrid también llega en un buen inicio de temporada y será un partido bonito"

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení visita al Real Madrid este sábado en la décima jornada de la Liga F, en un Clásico que quizá llega más ajustado que en anteriores ocasiones y en el club blaugrana le dan importancia a una cita, en un partido "especial" en el que las 'culers' buscan un triunfo que les permita seguir contando las jornadas por victorias y reforzar así el liderato, además de poder aumentar la distancia a nivel de éxito deportivo con las rivales blancas.

La capitana del Barça Femení, Alexia Putellas, asegura que la distancia real entre FC Barcelona y Real Madrid no se verá en este Clásico sino al final de la temporada, pero que trabajan en todo momento para que esa distancia, con las blancas y resto de rivales, crezca día a día.

"A final de temporada es donde realmente se deben hacer las evaluaciones y ver a qué distancia realmente están los dos equipos. Pero trabajamos para que la distancia, no solo con el Real Madrid sino con todos los equipos, en Europa también, esté a nuestro favor y siempre que se pueda ampliarla. La esencia de este equipo es ser ambiciosas y estar en una mejora constante", aseguró Alexia a los medios en un 'Media Day' organizado por el club blaugrana.

Para Alexia este duelo es "especial". "Ya sabéis lo que es un Clásico, entonces estamos con muchas ganas. Lo de la distancia (entre equipos, si es menor) no es un tema que nos preocupe realmente, pero personalmente creo que esto se valora a final de temporada. Creo que no tiene sentido hacerlo en un partido en noviembre, la temporada es muy larga, son 10 meses, 11 meses", comentó.

Sobre esa distancia entre Barça y Madrid, la central española Mapi León opina que quizás sí este Clásico vaya a ser más disputado. "Un Clásico siempre es un Clásico y en los últimos años todavía es más Clásico. El Barça llega bien, creo que conscientes y focalizados de que al final el Real Madrid es un gran equipo que cada año ficha jugadoras de más nivel. Es algo bastante evidente y este año siguen invictas, entonces tenemos que estar concienciadas y concentradas porque no va a ser un partido nada fácil", vaticinó.

"En estos partidos, hasta que no te enfrentas a ellas, no sabes cuál es la distancia porque se pueden dar resultados pero claro, la realidad también es que nuestro comienzo de Liga F tampoco ha sido el que queríamos, por así decirlo. Es decir, los resultados al final han acabado bien pero en las primeras partes también nos íbamos con resultados negativos. Creo que estos partidos hay que jugarlos y hasta que no te enfrentas a ellas no sabes en qué punto estamos", valoró Mapi León.

Para Claudia Pina, una 'culer' de raíz que está cuajando su mejor temporada, el Real Madrid tiene "grandes jugadoras" en todas las líneas y este Clásico será un espectáculo. "Se han reforzado muy bien y lo están demostrando. El año pasado igual en 'Champions' no compitieron tanto, este año están compitiendo y goleando, creo que eso habla muy bien de ellas. En Liga, si no me equivoco, creo que llevan tres goles en contra solo, es decir, que lo están haciendo muy bien, son muy sólidas en defensa, les cuesta que les metan un gol y creo que en eso puede ser que hayan mejorado", avisó.

"Estamos con ganas. Vamos muy apretadas a la Liga. Llegan en un buen momento. Nosotros también. Así que creo que será un partido bonito. Y creo que la gente podrá disfrutar mucho de este partido. El Real Madrid también llega tras un buen inicio de temporada y por eso creo que será un partido bonito", comentó la delantera canterana.

PIDEN TENER VAR Y AYUDAS ARBITRALES

Por otro lado, tanto Alexia Putellas, Mapi León como Claudia Pina opinan que sería necesario contar con el VAR y ayudas arbitrales en la Liga F, siempre con el objetivo de ayudar a las colegiadas. "Todo lo que sea ayudar al trabajo del arbitraje, que me parece un trabajo muy complicado, mejor para todo el mundo", resumió Alexia Putellas.

"Para ellas, para nosotras, para el resto de los equipos... Entonces, bueno, entiendo que es una cosa que se debería de incorporar, sobre todo porque hay otras ligas que llevan años con tecnología, ligas contra las que competimos realmente por ser la mejor liga del mundo, y que ya la tienen desde hace años", opinó la capitana blaugrana.

Mapi León va más allá, pues ve más necesaria contar con esas ayudas arbitrales en el fútbol femenino. "Te diría que quizás puede ser que incluso sea más necesario en el fútbol femenino porque a priori tenemos, o ellas las árbitras, menos medios y menos años de experiencia. Creo que una ayuda no les viene mal o que unas personas estén revisando las jugadas para que te digan 'oye mira, que sí ha salido'", opinó.

"Lo que queremos es que puedan ayudarlas para en caso de que si no lo ven, que ha salido el balón, pues que se puedan ver en el VAR esas jugadas y ayuden", argumentó Mapi León.

Por su parte, Claudia Pina pidió el VAR pero que se "use bien", ya que sin citarlo directamente recordó la acción en la que un fallo del sistema de fuera de juego semiautomático de LaLiga EA Sports erró al tirar la línea en una acción de Robert Lewandowski que terminó con gol anulado para el Barça masculino.

"A ver, no me quiero mojar mucho en estos temas, pero haya VAR o no... El otro día ya lo vimos también (acción de Lewandowski). Así que ya no sé qué se tiene que hacer. Pero igual el VAR sí que puede ayudar un poco más a las árbitras de la Liga F. Lo llevamos diciendo hace tiempo, así que creo que sí que podría ser importante. Espero también que se use bien", manifestó la delantera.