Alguacil: "El Barça es el candidato a ganar la Liga"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no quiso poner "excusas" a la goleada (1-6) encajada este domingo ante el Barça, aunque apuntó que el cuadro culé es el que más en forma está de la Liga, siendo su "candidato" a lograr el título, mientras que confió en llegar preparados a la final de Copa del Rey.

"Yo estoy enfadado conmigo. Si perder ya me duele, perder con una goleada así me hace estar más enfadado que nunca. Nada que reprochar a los jugadores. Nos hemos enfrentado al equipo en mejor momento de la Liga, ha sido súper efectivo, hemos jugado de tú a tú, las primeras claras han sido nuestras y en las dos primeras que han tenido han acertado, ahí se ha roto ya el partido", dijo en rueda de prensa.

El preparador de los vascos explicó que las bajas de su equipo y un Barça muy entonado y efectivo fueron los obstáculos del último choque antes de jugar la final de Copa de la temporada pasada el tres de abril ante un Athletic Club que ve "crecido" con Marcelino. "A día de hoy es preocupante (las bajas), pero prefiero ser precavido. Hay tiempo para poder recuperar, no sé si a todos. Sin excusas y con los que estamos", afirmó.

"Vamos a ver si vuelven sanos los que se van con la selección y preparar bien la final que hemos estado todo el año esperando para poder jugarla. No me preocupa, somos profesionales, se van con la selección y con los que estemos analizaremos el partido. No quiero buscar excusas de ningún tipo, ni por la derrota de hoy, que no va a afectar, las bajas y las selecciones", añadió.

Además, el técnico 'txuri-urdin' explicó que su candidato al título es el Barça. "Para mí sí, pero no por lo de hoy, ya se lo dije a Ronald el día que fuimos, tienen un gran equipo, con mucho potencial, han mejorado mucho defensivamente veo un serio candidato si mantienen el nivel que están demostrando últimamente para mí es el candidato a ganar la Liga", terminó.