El Almería y el Castellón aprovechan los tropiezos de sus perseguidores en LaLiga Hypermotion

Archivo - Sergio Arribas, en un partido con la UD Almería. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería, con su victoria por 2-1 frente al FC Andorra, y el CD Castellón, ganando por 0-1 al Real Valladolid, han ampliado su distancia en la zona más alta de LaLiga Hypermotion, tras un sábado en la jornada 14 donde el RCD Mallorca ha salvado 'in extremis' un empate (3-3) contra el Córdoba CF y además el Girona FC ha remontado por 1-2 al Real Oviedo.

En Pucela, el único gol llegó en el 67', con Adam Jakobsen cazando de zurda el rechace del guardameta a su penalti fallado con la diestra. Eso puso al Castellón con 30 puntos, mientras que el Valladolid se quedó con 18 en mitad de tabla. Luego el foco buscó Almería, donde Sergio Arribas en el minuto 26 aprovechó otro penalti para adelantar al equipo local.

El 2-0 cuajó poco antes del descanso tras una llegada de Javi Muñoz por el extremo izquierdo hasta pisar área rival y pasar a Miguel de la Fuente, que se acomodó la pelota y metió un derechazo raso y ajustado. Aunque Hugo López en el 66' logró de penalti el gol del honor para los andorranos, no evitó el triunfo de los almerienses, que lucen 32 puntos.

Con 11 y en plazas de descenso se quedó el equipo del Principado, que volvía así a la acción tras el 'shock' por la muerte del tinerfeñista Jesús de Miguel Alameda en su anterior partido. Mientras tanto, la Real Sociedad B tampoco salió de esa parte baja de la clasificación tras su empate (2-2) con el Sporting, quedándose los de Gijón con 23 puntos.

El duelo más prolífico se vio en Son Moix. Adnane Ghailan marcó para los visitantes nada más empezar y Salim El Jebari puso el 0-2 en el 52', a lo que contestó Sergi Darder en el 63'. Cuando Ghailan 'mojó' otra vez en el 75', parecía que el triunfo sería cordobés, pero Adam Buksa logró el 2-3 (83') y Darder en el tiempo añadido evitó la derrota bermellona.

Ese desenlace colocó al Mallorca con 23 puntos, dos unidades más que el Oviedo, que amargó el estreno de su nuevo entrenador, Raúl González Blanco. De nada sirvió finalmente que Alberto Reina marcase en el 47', ya que el equipo 'carbayón' se vio remontado por el Girona en un pispás tras los goles de Abel Ruiz, primero, y de Oleksandr Pyshchur, después.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Leganés - Burgos 3-1.

-Sábado.

Valladolid - Castellón 0-1.

Real Sociedad B - Sporting de Gijón 2-2.

Almería - Andorra 2-1.

Mallorca - Córdoba 3-3.

Oviedo - Girona 1-2.

-Domingo 16.

Tenerife - Ceuta 14:00 horas.

Granada - Las Palmas 16:15.

Eibar - Cádiz 18:30.

Eldense - Sabadell 21:00.

-Lunes 17.

Albacete - Celta Fortuna 20:30.