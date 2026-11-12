El Almería defiende liderato en LaLiga Hypermotion en la visita del Andorra

Archivo - El delantero del Almería Thalys Henrique celebrando su gol ante el Córdoba CF, en el partido correspondiente a LaLiga Hypermotion. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería buscará defender este fin de semana su condición de líder ante el FC Andorra y acechado por el CD Castellón que visita al Real Valladolid, en partidos correspondientes a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion 2026-2027.

El UD Almería Stadium será el escenario este sábado donde el conjunto almeriense tratará de mantenerse a la cabeza de la Segunda División, respaldado por su buena dinámica, con ocho victorias y dos empates, tras imponerse al Girona FC (0-1) en la última fecha, y por su condición de invicto como local.

El cuadro andorrano intentará asaltar este fortín rojiblanco en busca de sobreponerse al golpe anímico de lo vivido la semana pasada en su duelo ante el CD Tenerife y después de no jugar en la anterior jornada. Para ello, necesitará mejorar sus registros a domicilio, con sólo una victoria en sus seis desplazamientos, y frenar a Miguel de la Fuente, tercer máximo anotador de la categoría de plata con ocho goles.

La UD Almería podría afrontar sin el liderato este duelo ya que horas antes, a las 14.00, el CD Castellón, segundo clasificado a dos puntos y con un partido menos, se impone en su visita al Real Valladolid. Los 'orelluts' afrontarán su segundo viaje seguido a tierras castellano-leonesas después de empatar frente al Burgos CF (1-1) en busca de conquistar el José Zorrilla ante un rival entonado tras ganar al CD Leganés (4-3) y al Real Sporting (1-2) y ver cerca el tren de los 'playoffs'.

El Burgos CF, tercero a tres puntos del ascenso directo, será el encargado de abrir este viernes la jornada con su visita al Ontime Butarque, escenario en el que esperan imponer su mejor estado de forma ante un Leganés que acumula siete partidos seguidos sin ganar.

La SD Eibar, el Granada CF y RCD Mallorca también se encuentran en la terna por los 'playoffs'. Los armeros, con un partido menos, regresan a Ipurua para volver a una regularidad que han perdido en los últimos compromisos, ante un Cádiz en descenso, mientras que los nazaríes, equipo con mejor estado de forma con cinco triunfos consecutivos, querrán prolongar esta buena racha en el Nuevo Los Cármenes ante una UD Las Palmas al alza tras sumar un nueve de nueve. Los bermellones, que tampoco jugaron la anterior jornada, tendrán un duro partido en casa ante un Córdoba CF que ha sumado diez de los últimos doce puntos.

Además, en el estadio Heliodoro Rodríguez López se vivirá un partido emotivo ya que el CD Tenerife volverá a competir tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. Ahora, los blanquiazules buscarán una victoria ante su afición para homenajear a su delantero de la mejor manera, frente al colista Ceuta, que encadena cinco tropiezos consecutivos y que ha cambiado de técnico.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 14 de noviembre.

CD Leganés - Burgos CF 20.30 horas.

-Sábado 15 de noviembre.

Real Valladolid - CD Castellón 14.00 horas.

Real Sociedad B - Real Sporting 16.15 horas.

UD Almería - FC Andorra 18.30 horas.

RCD Mallorca - Córdoba CF 18.30 horas.

Real Oviedo - Girona FC 21.00 horas.

-Domingo 16 de noviembre.

CD Tenerife - AD Ceuta 14.00 horas.

Granada CF - UD Las Palmas 16.15 horas.

SD Eibar - Cádiz CF 18.30 horas.

CD Eldense - CE Sabadell 21.00 horas.

-Lunes 17 de noviembre.

Albacete Balompié - Celta B 20.30 horas.