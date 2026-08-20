Almería y Mallorca quieren seguir marcando el ritmo

Los jugadores del Mallorca celebrando un gol. - LALIGA

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería visita este domingo al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (21.30 horas), en la jornada 2 de LaLiga Hypermotion, y el Mallorca se medirá al Granada en Los Cármenes el lunes (21.30 horas), dos partidos en los que andaluces y baleares buscarán prolongar sus buenos estrenos ligueros y seguir marcando el ritmo entre los favoritos al ascenso.

El fútbol profesional regresa al Heliodoro Rodríguez López con un encuentro entre dos de los equipos que mejores sensaciones dejaron en su debut liguero: Tenerife y Almería. Ambos consiguieron el triunfo en la primera jornada con victorias sobre Eibar (1-3) y Eldense (3-0), respectivamente. Ahora, querrán dar continuidad a las buenas sensaciones con un resultado que les permita asentarse en los puestos nobles de la tabla, en especial los indálicos, que tiene el ascenso como objetivo.

El Tenerife - Almería será uno de los platos fuertes de la jornada 2, pero no el único. El viernes, el Girona buscará su primer triunfo en la competición en un siempre complicado Nuevo Arcángel, en el que el Córdoba intentará sumar sus primeros puntos en la temporada después de ver como un postrero gol del Burgos los dejaba sin premio en El Plantío. Será una buena prueba para los gironís, que vienen de una mala pretemporada, en la que sólo han ganado uno de sus seis partidos, y un empate en su debut.

Ya el lunes será el turno de otros dos equipos protagonistas en la primera jornada. El Andorra, líder tras su goleada 5-1 al Ceuta, visitará las instalaciones de A Madroa para enfrentarse al Celta B, que ya mostró con su empate en el Nuevo Mirandilla (0-0) que apuntan a ser una de las revelaciones del campeonato. Por su parte, el Mallorca cerrará la jornada ante el Granada en Los Cármenes, una buena prueba para que los bermellones evalúen su capacidad lejos de Son Moix.

Además, también destacan los enfrentamientos entre Real Oviedo y Leganés, en el que los carbayones pugnarán por su los primeros tres puntos del curso; el Castellón-Sabadell o el Sporting-Burgos, en los que castellonenses y burgaleses perseguirán el seis de seis ante dos rivales que no pudieron pasar del empate en sus debuts. Por último, dos conjuntos llamados a estar en la lucha por el Top-6 como Eibar y Real Valladolid pelearan por su estrenar el casillero de triunfos en Ipurua.

PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 21.

Córdoba - Girona21.00 horas.

Sábado 22.

Real Oviedo - Leganés17.00 horas.

Albacete - Real Sociedad B19.00 horas.

Ceuta - Las Palmas19.00 horas.

Eldense - Cádiz21.30 horas.

Domingo 23.

Eibar - Real Valladolid17.00 horas.

Castellón - Sabadell19.00 horas.

Real Sporting - Burgos19.00 horas.

Tenerife - Almería21.30 horas.

Lunes 24.

RC Celta B - Andorra19.00 horas.

Granada - Mallorca21.00 horas.