Amix, patrocinador del Real Jaén CF en esta temporada 2026-27

Amix, patrocinará al Real Jaén CF en esta temporada 2026-27. - MIRANDA LÓPEZ

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de nutrición y suplementación deportiva Amix será el patrocinador del Real Jaén CF, equipo que milita en Primera Federación, durante esta temporada 2026-27, según ha informado la empresa de alimentación en un comunicado.

A través de este acuerdo, Amix acompañará al Real Jaén CF durante la presente temporada y pondrá su experiencia en nutrición deportiva al servicio del club, contribuyendo a la preparación y el rendimiento de sus futbolistas.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Amix se ha consolidado como una marca de referencia gracias a su apuesta por la calidad, la innovación y el desarrollo de productos orientados al rendimiento.

Su amplio catálogo, con más de 2.000 referencias, permite dar respuesta a las necesidades de deportistas profesionales y aficionados de diferentes disciplinas.

"La llegada de Amix al Real Jaén CF supone un nuevo paso en la vinculación de la compañía con el fútbol español y amplía su presencia dentro del deporte nacional. Una alianza que nace con el objetivo de unir rendimiento, nutrición y pasión por el deporte durante la temporada 2026-27", concluyó el comunicado.