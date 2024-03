Anaïr Lomba: "El fútbol femenino tiene que abrir camino para el resto de deportes"

ALCOBENDAS (MADRID), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exfutbolista española Anaïr Lomba cree que el fútbol femenino está viviendo un crecimiento "absoluto" y que debe aprovecharlo para "abrir camino para el resto de deportes femeninos", mientras que advirtió que para las mujeres todavía hay algún "techo imposible de romper" como el acceso a los banquillos.

"Yo siempre he dicho que el fútbol tiene que ser la punta de lanza y el femenino aún más. Tiene que abrir camino para que el resto de deportes tengan el auge que están teniendo ahora mismo", señaló Anaïr Lomba durante su participación este jueves en la Jornada Mujer, Deporte y Emprendimiento de Fundal.

En este sentido, puntualizó que este auge actual del fútbol femenino se ha podido producir también "por algo malo" por todos los acontecimientos negativos alrededor sobre todo de la selección femenina. "Pero si al final el objetivo se acaba cumpliendo y salimos en esas portadas, ese crecimiento quizás sea bueno, aunque no nos haya gustado a nadie como sucedió", indicó.

La gallega admitió que el crecimiento en el mundo del fútbol femenino "es absoluto". "Yo no he visto una portada de fútbol femenino en mi vida y verlo el otro día con Ana (Peleteiro) y Fátima (Diame) es espectacular. Esa portada abre muchos caminos y eso a nivel deporte, crecimiento y desarrollo es fantástico", recalcó en relación a las dos atletas que lograron sendos bronces en el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta.

La exjugadora, embajadora de LaLiga, descarta ocupar un banquillo pese a su experiencia. "Si en mi vida hubiese querido ser entrenadora me hubiese encontrado con un techo imposible de romper, ya no te digo en LaLiga, sino en LaLiga Hypermotion e inferiores tampoco. Si me hubiese apasionado lo hubiese hecho, pero hemos acabado todas en el mundo de la gestión deportiva. A nivel europeo es exactamente lo mismo y el nivel de desarrollo es muy inferior, es un entorno muy a favor del masculino", remarcó.

Lomba cree que su etapa para jugar al fútbol no fue fácil y que los medios de comunicación tampoco tenían en consideración el fútbol femenino. "Me tuve que ir a un internado en Barcelona para poder seguir siendo futbolista. Estoy hablando de hace 20 años, hemos evolucionado a paso de gigante, el único día que he sido noticia ha sido el día que me retiré. Es una retirada bastante trágica, pero los medios solo me dieron hueco para eso", afirmó.

En el acto estuvieron presentes también la directora general de deportes de Alcobendas, Milagros Díaz; la directora de World Football Summit y Nexus Fostering Partnership, Marian Otamendi, y la exFiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid Ana Isabel Serrano.

Para la directora general de deportes de Alcobendas, Milagros Díaz, "faltan mujeres" en puestos directivos. "Es bueno que se me vea como jefa de deportes, no es lo habitual para nada y es importante visibilizarlo. Hay que conseguir que no haga falta ser especialmente fuertes y que sea natural, que no tenga que ser una pelea y que vayamos en búsqueda de la tranquilidad absoluta", manifestó.

Marian Otamendi, por su parte, cree que en el mundo del fútbol "los hombres son absolutamente dominantes". "Necesitamos muchas más referentes porque en el deporte estamos infrarrepresentadas en los puestos deportivos. Hay que pasar a la acción y que las mujeres no tengamos complejos. Somos muy válidas y cada uno tiene sus competencias, los hombres nunca serán capaces de hacer dos cosas a la vez y nosotras seremos peores en términos físicos, pero cada vez hay que visibilizarlo más", puntualizó.

"Con el 'caso Rubiales', viendo los titulares, el tratamiento de la mayoría de las noticias es de hombres. En términos profesionales no me he visto nunca como mujer, pero sí como profesional. Vivimos en un país muy tradicional y todavía hay mucho recalcitrante", apuntó.