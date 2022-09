Ancelotti: "El fútbol de posesión no está tan de moda como antes"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el fútbol de posesión "no está tan de moda" como hace unos años y que ahora se valora más la "verticalidad", y ha desvelado que este domingo ante el RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu (14.00 horas) el belga Eden Hazard, al que "no" le va a pedir "marcar goles", será titular.

"Puede ser una moda que en los últimos años estaba ahí. El fútbol está cambiando, hay más verticalidad. El fútbol de posesión no está tan de moda como algunos años antes", declaró en la rueda de prensa previa.

Por otra parte, explicó que con el lesionado Karim Benzema van a "tratar de recuperarlo sin forzar". "No va a jugar el miércoles, y vamos a ver si juega el derbi. Si no juega el derbi el domingo, no va con el equipo nacional", anunció. "Son cosas que pueden pasar. Ha tenido un pequeño problema, igual que el año pasado en diciembre. Lo suplimos bien el año pasado y este año también. El equipo lo hizo muy bien sin él y ojalá se pueda repetir mañana", señaló.

"El recambio natural para Karim no lo tenemos, porque es el mejor delantero del mundo, pero se puede suplir con otros jugadores de distintas características", indicó, recordando que Eden Hazard "lo ha hecho bien" cuando tuvo que sustituirle contra el Celtic. "Mañana lo voy a poner y espero que pueda hacer un buen partido", expuso sobre el belga.

"Ojalá podamos tener Karimdependencia, porque eso significaría que ha marcado muchos goles. Si no hay Karimdependencia, ojalá pueda haber Viníciusdependencia y Rodrygodependencia. Este equipo tiene mucha calidad arriba", continuó.

Sin embargo, aseguró que a pesar de la baja del francés el sistema de juego "es el mismo". "Puede ser que Hazard no tenga la racha goleadora de Karim, pero no le voy a pedir marcar goles, le voy a pedir jugar bien como contra el Celtic. No tenemos que perder la buena racha, combinando bien, teniendo movilidad", aseveró.

Además, el técnico transalpino desveló que "puede" que Dani Ceballos sea titular este domingo, donde sí formará bajo palos el belga Thibaut Courtois a pesar de las "molestias" que ha tenido esta semana. "Courtois ha tenido un pequeño problema en la rodilla, pero se ha entrenado. Está bien. Es verdad que los últimos días no ha entrenado porque tenía molestias, pero mañana va jugar", insistió.

También confía en el brasileño Vinícius. "Debe seguir jugando como está jugando, con la actitud que tiene. Fue determinante el año pasado, juega con continuidad", apuntó. "Es más continuo, marca más goles, falla menos delante de la portería. Sigue manteniendo una buena actitud, con mucha humildad, quiere mejorar cada día", prosiguió.

Sobre la posibilidad de apostar por las rotaciones, Ancelotti tiró de ironía. "Tenemos los datos físicos y técnicos y tengo que tenerlos en cuenta, pero puedo confirmar lo que mis ojos ven. Si mis ojos ven que el jugador está cansado y los datos dicen lo mismo, el jugador va a descansar; si mis ojos ven que el jugador está bien el campo y los datos dicen que está cansado, el jugador juega", dijo entre risas. "La estadística dice que es más sencillo marcar con menos de diez pases", añadió.

Por último, advirtió del peligro del rival de este domingo. "El Mallorca en los últimos partidos ha defendido bien, ha encajado tres goles de penalti. Va a preparar un partido para defender y buscar la contra", finalizó.