Ancelotti: "Llegamos con toda la ilusión a un partido tan importante como el Clásico"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este martes tras ganar al Sporting Braga en la Liga de Campeones que llegan con "toda la ilusión" a un partido "tan importante" como el Clásico ante el FC Barcelona del próximo sábado, y se mostró feliz por el tanto anotado por Rodrygo Goes, "importante" para el brasileño, y por el nivel actual de Vinícius Jr, que fue el que marcó "la diferencia" ante el equipo portugués.

"Sí, lo tengo claro. Después de este partido es bastante claro lo que queremos hacer, que es sobre todo intentar ganar y hacer lo máximo para ganar. Tenemos tiempo para prepararlo, llegamos con toda la ilusión a este partido tan importante", señaló Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico italiano cambió "un poco la alineación porque había jugadores que estaban un poco 'tocados'". "Alaba volvía de una lesión, al igual que Mendy, y podía ser un riesgo, y los que les han sustituido lo han hecho muy bien. También me ha gustado mucho Camavinga como pivote, que ha hecho un buen trabajo y un gran partido", subrayó.

El de Reggiolo también celebró el tanto de Rodrygo Goes, que no marcaba desde el primer partido liguero en San Mamés el pasado mes de agosto. "El gol para él es importante y también para nosotros porque ha abierto el partido. Para él es muy importante y para nosotros un poco menos porque creo que aunque no ha marcado en los encuentros anteriores, ha hecho buenos partidos. Obviamente para un delantero marcar es muy importante y creo que este gol le va a ayudar en los próximos partidos", admitió.

"Sí, creo que sí. Ha vuelto a su mejor nivel, ha marcado un gol, ha dado resistencia, entonces creo que se puede decir que ha vuelto a su mejor nivel y que ha vuelto bien. Creo que ha marcado la diferencia en el partido con las asistencias a Rodrygo, a Bellingham y con el gol que le han anulado por muy poco", añadió sobre el estado de forma de Vinícius Jr.

Ancelotti reconoció que ha retocado algo el equipo para mejorar a nivel defensivo metiendo "una línea de cuatro en el medio" y con Bellingham sacrificándose "mucho a la izquierda". "Trabaja mucho y ayuda mucho al equipo, así 'Vini' puede estar más fresco para intentar transiciones. Vinícius ha sido muy, muy peligroso, y creo que trabajan bien juntos", reflexionó.

El entrenador madridista descartó cualquier lesión de Bellingham, que está "bien", pero que acabó con los aductores "un poco cargados los aductores por el campo, que estaba un poco blando". "No es nada especial y va a recuperar", remarcó.

Del partido, confesó que sufrieron "más en la segunda parte". "Cuando parecía que el partido estaba encarrillado, han marcado su gol y ahí hemos perdido un poco de confianza y atrás hemos sufrido un poco más, pero esto ha sido bastante normal. Lo hemos hecho bien, también porque el Braga pone a muchos jugadores delante y te cuesta defender porque atacan con muchos y recuperar el balón no es sencillo", detalló.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid se refirió al enfado de Antonio Rüdiger tras el partido con algún miembro del conjunto portugués. "De verdad que no lo sé. Creo que ha sido un agarrón de un asistente del Braga, no sé con quién, con Modric o con él. Él estaba muy enfadado y, hemos tenido un poco de dificultad para controlarlo, pero después en el vestuario todo ha estado tranquilo. No sé realmente qué ha pasado", sentenció.