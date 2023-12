Ancelotti: "Es un momento de la temporada muy complicado por las lesiones"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que el equipo se encuentra en un momento "muy complicado" dentro de la temporada debido a las lesiones, aunque agradeció a sus jugadores cómo "están sacando adelante" los partidos, por lo que consideró "especial" lo que "está haciendo la plantilla" en las últimas semanas.

"Es un momento de la temporada muy complicado, pero afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo están sacando adelante. Creo que es especial lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado", comentó el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a los blancos frente al Deportivo Alavés este jueves (21.30).

El técnico insistió en evaluarán "en los próximos días" la posibilidad de acudir al mercado tras la grave lesión de rodilla de David Alaba, que estará fuera de los terrenos de juego toda la temporada. "De momento, creo que no tenemos prisa, intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después tendremos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible para el club y para la plantilla", añadió.

"La lesión de cruzado es una lesión imprevisible. En esta temporada han tenido lesiones, jugadores como Militao, Courtois y Alaba, que no han tenido ni un problema de rodilla, mientras que tenemos jugadores en la plantilla que tienen pequeñas molestias en la rodilla. Son distintas a las lesiones musculares, que pueden tener una evaluación del cansancio", analizó el de Reggiolo.

El preparador blanco lamentó que "desafortunadamente" han tenido tres de estas graves lesiones en poco tiempo, aunque lo han "arreglado bien", y recordó que en la segunda parte de la temporada "podrían volver Militao y Courtois si todo sale bien en su recuperación".

Una de las opciones de Ancelotti para cubrir la baja de Alaba y Militao podría ser colocar al centrocampista francés Tchouameni en la posición de central, una demarcación que al galo "no le gusta". "En la emergencia ha jugado muy bien como central, él sabe y está convencido que si hay urgencia, va a jugar ahí, pero su futuro en el Real Madrid es como pivote y todos lo sabemos", apuntó el entrenador.

Sobre la rotación entre Lunin y Kepa en la portería, Ancelotti confirmó que "no tiene la idea" de dar los partidos de Liga a uno y las eliminatorias a otro "de momento", porque los dos "lo están haciendo muy bien".

"Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado y el Kepa ha mantenido un nivel bueno. Por eso, cuando Kepa ha vuelto de la lesión, he querido premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y después en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos", expuso.

Ancelotti también reconoció estar "esperando la decisión" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de la Superliga y la UEFA. "La resolución puede ser importante para el futuro del fútbol europeo, pero que hay que esperar y ver lo que puede pasar", dijo.

El entrenador valoró las imágenes en las que Figueroa Vázquez, árbitro del Real Madrid-Villarreal, advertía a Bellingham cuando este espoleó al publico del Bernabéu después de que el colegiado no pitara una falta contra el inglés. "No me parece una cosa tan grave para montar un problema que no existe. No ha sido una falta de respecto, puede que el árbitro, que es un juez, tenga que evitar este tipo de cosas, pero también tengo en cuenta que los árbitros se calientan porque hay muchas protestas en los partidos", zanjó.

Sin salirse del tema arbitral, el italiano apuntó que poder escuchar las conversaciones entre el árbitro de campo y los asistentes del VAR solo es "un pequeño detalle", aunque no deja de ser "curioso, nada más". "No le importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Deseo que en 2024 los árbitros se equivoquen lo menos posible o por lo menos de 2023", señaló.

Ancelotti no perdió la oportunidad de analizar a su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, el RB Leipzig alemán, "un equipo que compite, lucha, tiene buenas individualidades". "Es un partido que tenemos que pelearlo porque el rival es muy bueno, ha jugado en la fase de grupos con Manchester City, al que estaban ganando 2-0 en su casa. Son un equipo con mucha calidad", elogió.

El italiano se mostró "encantado" con la presencia del brasileño Endrick, fichaje que jugará la próxima temporada con el Real Madrid, en la capital en los últimos días. "La experiencia que han tenido los jóvenes que han salido desde Brasil, como Vinícius y Rodrygo, es la experiencia que quiere tener él también", expresó.

Por último, Ancelotti continuó siendo enigmático con su futuro al frente del Real Madrid. "El futuro es el partido de mañana y la semana de vacaciones. Tengo un contrato que se acaba el 30 de junio, ese es el futuro. Si hay novedad, lo diré", culminó.