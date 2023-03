Ancelotti: "No es la primera vez que tenemos que remontar una eliminatoria"

"Que el Barça solo tena un 35 por ciento de posesión significa que lo hemos hecho bien"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró este jueves "satisfecho" con el partido de su equipo ante el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey, por lo que reiteró que "solo" tienen que "repetir" el mismo encuentro en el Camp Nou para avanzar a la final del torneo, al mismo tiempo que advirtió de que esta plantilla "no es la primera vez" que debe remontar una eliminatoria.

"Ha sido un buen partido, hemos planteado un partido intenso y lo hemos hecho. Hemos presionado arriba. Que el Barça solo tenga 35 por ciento significa que lo hemos hecho bien. Podríamos hacer estado mas acertados, pero ha sido difícil, estaban muy cerrados. Hemos puesto centros, pero ellos son muy contundentes atrás. Hemos hecho un partido que nos da confianza para la vuelta, solo tenemos que hacer el mismo partido en Barcelona", afirmó el técnico en rueda de prensa.

El italiano celebró que su equipo haya "empezado y terminado bien" el partido, aunque lamentó el "error individual" de Eduardo Camavinga en el tanto del Barça "con un rebote". "Nos ha afectado. Pero no hemos permitido la salida del juego del Barcelona y es un mérito. El marcaje de Araujo a Vinicius ha sido correcto", comentó sobre la defensa al carioca durante el duelo.

"Es un equipo muy sólido, defienden muy bien, tienen compromiso colectivo, tienen una presión adelantada, aunque nosotros hemos salido bien con el balón. Ellos han cerrado muy bien las líneas, y meter centros no es lo más indicado para nosotros", destacó del planteamiento de los azulgranas.

No obstante, destacó el "control" de los blancos, tanto sobre el FC Barcelona como ante el Atlético de Madrid en la última jornada de Liga. "Eso nos tiene que dar confianza, no siempre puedes jugar un partido de transición. No permitir jugar al Barça como quiere es algo bueno para nosotros", resaltó.

Ancelotti reconoció que el Barça "no mereció ganar" en "uno de los mejores partidos del Real Madrid" a nivel defensivo. "No nos puede dejar secuelas anímicas. Estamos satisfechos por el partido, no siempre se tiene la oportunidad de controlar al FC Barcelona. Somos conscientes que hay que remontar, pero no es la primera vez que remontamos una eliminatoria", recordó.

"Si seguimos con esta intensidad, tendremos oportunidades. El Barcelona no puede plantear un partido así de defensivo en el Camp Nou. Ahora tenemos desventaja, estamos dolidos, pero con mucha confianza para la vuelta", señaló Ancelotti, que calificó de "buena en general" la actuación de Munuera Montero, a pesar del momento de "nervios" entre Vinicius y De Jong.