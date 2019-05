Ángel Torres: "Bordalás se equivocaría si hubiera intentado irse"

Publicado 22/05/2019 14:31:54 CET

GETAFE (MADRID), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe, Ángel Torres, insistió en la continuidad de José Bordalás, el entrenador "más completo" que ha tenido y al que advirtió que "se equivocaría si hubiera intentado irse", y calificó de "10" la temporada del equipo, al que le faltó "fuerza" para haber conseguido la plaza para una Liga de Campeones y al que reforzarán para mejorar "el fondo de armario" de cara al reto de volver a jugar en Europa.

"(Bordalás) Tiene contrato y quiere seguir, no ha pensado nunca en salir del Getafe. Todo se ha montado a través de él, no tengo por qué dudar de él, con mirarnos sabemos lo que hay. Se hubiese equivocado si hubiera intentado irse", señaló Torres en rueda de prensa este miércoles.

El dirigente celebró haber "puesto en la órbita a un entrenador que no quería nadie". "Me alegraré si viene un equipo grande y se va, es el entrenador más completo que he tenido. El míster va a seguir, confío en él y cualquier duda me la hubiera transmitido", zanjó.

De todos modos, admitió que puede que "mañana venga un equipo grande y se lo quiera llevar", algo para lo que están "superpreparados". "Lo único que no me preocupa en el fútbol son los entrenadores porque hay 10.000. Todo el mundo me dio palos porque Bordalás era el 'antifútbol' y me había equivocado, y ahora le quieren colocar en todos los sitios, pero va a entrenar al Getafe", remarcó Ángel Torres, que no se ha planteado un "Plan B".

Por otro lado, el presidente 'azulón' confió siempre en sus jugadores de cara a "la ilusión" de entrar en Europa. "Lo pensaba desde que empezó la temporada y por eso hicimos las primas", recordó. "El Getafe no está en 'Champions' porque nos ha faltado fuerza, hemos tenido tres lesiones de larga duración y luego errores puntuales del VAR, que algún 'puntito' más habríamos conseguido", apuntó.

"Estoy muy contento de que el equipo vuelva a Europa, hemos sido, junto con el Barcelona y el Atlético, de los equipos más regulares. Dentro de 15 días nos daremos cuenta de lo que hemos logrado, la temporada es de 10", añadió el mandatario que confesó que "pensar" que podían estar en la 'Champions' habría sido "presumir" de algo que no les "corresponde".

Sin embargo, celebró que haya funcionado el haber sido "el quinto o sexto equipo" que más invirtió el año pasado. "Hicimos la inversión más grande que ha hecho el Getafe en su historia porque confiábamos en que después de cinco o seis años era bueno entrar en Europa. Nos ha salido bien, ahora hay que sujetar, ahora hay cláusulas importantes", analizó.

PROMETE 6 Ó 7 REFUERZOS Y ASEGURA QUE DAVID SORIA ES 'AZULÓN'

Después de nueve años sin disputar competición europea, Ángel Torres cree que "de vez en cuando es bueno dar una 'vueltecita' por Europa". "Económicamente, el nuevo formato nos permitirá hacer un papel digno. Tenemos que disfrutar y si aguantamos, encantados, pero no es para volverse loco", comentó sobre la Liga Europa.

"Este año estamos dispuestos a hacer seis o siete refuerzos que mejoren el fondo de armario. Hay que cambiar el chip de los futbolistas a jugar jueves y domingos, pero la planificación tiene que ser sin prisa y con tranquilidad", advirtió respecto a la política de fichajes, por la que intentarán "aguantar la base de la plantilla", confirmando que no van a "ejercer las opciones de compra" por Samu Sáiz y Dimitri Foulquier.

"A Molina le quedan dos años de contrato, a Portillo le quedan también dos años más por número de partido. Lo de David Soria es un trámite burocrático, no hay ningún problema. Se ejecutó el martes la opción de compra y lo ha hecho público el Sevilla, pero es del Getafe y le quedan cinco o seis años de contrato, hasta 2024. Maksimovic está contento, no se quiere mover de Madrid", afirmó sobre movimientos que ya ha hecho el club para la próxima temporada.

Tras clasificarse para la Liga Europa, la UEFA visitó el Coliseum Alfonso Pérez y calificó de "chapó" el estadio "tan precioso". "Con el gobierno que salga este domingo nos sentaremos, nuestra intención es comprar las instalaciones, pero si no nos lo venden, yo no puedo obligar al Ayuntamiento", confesó respecto a una futura compra del estadio por el momento de propiedad municipal.

"El Getafe tiene mejor cartel fuera que aquí, desgraciadamente. Lo que lleva haciendo los últimos 20 años no es repetible, veo reportajes por ahí en la BBC, Estados Unidos... Tenemos futbolistas con un salario pequeño y alguno han metido los mismos o más goles que los que cobran 17 millones netos", ironizó Torres, antes de confirmar que solo tienen cerrado para pretemporada un torneo en Portugal en el que participarán Oporto, Betis y Braga.

"Hemos mantenido la línea de 12.000 abonados, el lunes empezaremos la nueva campaña, habrá una rebaja importante dependiendo de la antigüedad. El sorteo del 'Euroabono' será a partir del 30 de agosto. Lo importante es llenar el campo y que haya el ambiente que ha habido este año", admitió el presidente.

Finalmente, sobre el VAR, cree que "se puede mejorar". "Siempre me opuse, pero en el Mundial funcionó bien y me convencieron porque evitaría muchos problemas. Yo no me he quejado, sólo de la redacción del acta del partido contra el Valencia en Copa, por lo que seguramente me sancionen", indicó.

"Sigo diciendo que no es bueno exponer tanto los árbitros, el VAR lo tiene que dirigir gente ajena a ellos. Se debe modificar, porque son compañeros, hoy estas en el VAR y mañana te tiene que pitar. Pero es positivo y mejorará el fútbol español", opinó.