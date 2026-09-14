Anselmi: "Enfrentarme a Mourinho es un privilegio"

El entrenador del Elche CF, el técnico argentino Martín Anselmi, en rueda de prensa en el Martínez Valero. - ELCHE CF

"Competir como en San Mamés es el camino, tenemos que tener la 'bola' para que el Madrid nos haga el menor daño", dijo el técnico del Elche CF

ELCHE (ALICANTE), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Martín Anselmi, afirmó que enfrentarse este martes (21:30 horas) a su homólogo del Real Madrid, José Mourinho, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports en el Martínez Valero "es un privilegio", y que la mejor forma de defenderse contra el conjunto blanco es "tener la 'bola'".

"Los mejores maestros que tenemos los entrenadores son los rivales porque son los que contrarrestan tus ideas y te impulsan a modificarlas, o te llevan a aprender nuevas formas de ganar. Cuanto mejor sean los entrenadores a los que te enfrentes mejor serás como entrenador. Y para mí enfrentarme a Mourinho es un privilegio", manifestó la víspera del encuentro en rueda de prensa.

Pese a la mejoría del equipo y el empate (1-1) logrado contra el Athletic Club en San Mamés, para Martín Anselmi "no hay mucho tiempo para detenerse a pensar" qué es lo que hizo el Elche CF sino para afrontar el Real Madrid, segundo clasificado del campeonato a tres puntos del FC Barcelona.

"Pero el competir de la forma en que lo hicimos en San Mamés nos provoca cierta fortaleza. Nos sentimos unidos y sentimos que éste es el camino a transitar. Hay mucha jerarquía en el bando de enfrente, y son jugadores que si les dejas espacio van a conquistarlo", advirtió el técnico argentino.

Jugando en el Martínez Valero, que el pasado martes cumplió medio siglo de historia, la fórmula para conseguir la primera victoria del curso 2026-27 pasa por "tener la 'bola'". "Será la mejor forma de defendernos, y tener mucha paciencia para construir el ataque. Porque cuando la pierdes estás más cerca de ser lastimado. Más allá de tener la misma actitud competitiva que tuvimos el partido pasado, con otros intérpretes, tenemos que intentar tener la 'bola' para que nos hagan el menor daño", recalcó.

Anselmi no hace cábalas ni piensa aún en el próxima partido del viernes en Barcelona contra el RCD Espanyol porque, según él, "siempre el más importante es el que sigue, y partir de ahí tienes que planificar lo que viene, distribuyendo esas cargas para llegar de la forma más competitiva a todos".

Con la única baja confirmada de Yago Santiago, el Elche mutó su planteamiento, más austero y defensivo, en Bilbao para frenar la sangría de 3 goles de media por encuentro. "Hemos modificado ciertas estructuras el partido pasado, y cada rival te propone algo diferente. En el partido pasado la línea de cuatro se podía convertir en una de cinco o seis. Hemos defendido con dos delanteros o con uno, con dos medios o tres. Tener esa posibilidad de modificar esa estructura según te pide el partido es importante", explicó.

En este sentido, y más tras la marcha del internacional austriaco David Affengruber, la adaptación del central Kevin Lomónaco podría culminar con su convocatoria para enfrentarse al equipo de Mourinho. "Estamos muy contentos por cómo viene evolucionando. Y más temprano que tarde estará disponible para afrontar un partido. Cada día lo vemos mejor en los entrenamientos, y muy pronto estará disponible y quizá forme parte para el partido de mañana", señaló.

"LA VIDA ES PRESENTE"

A su juicio, la Liga española te propone siempre jerarquía "en la vereda de enfrente". "Venimos de enfrentarnos a jugadores muy buenos en San Mamés como Nico Williams, que te propone unos uno contra uno constantes y Buba lo sostuvo con grandeza, y con el Madrid se trata de lo mismo, estar enfocado en los duelos porque un segundo tarde lo pagas caro. La forma de contrarrestar esas individualidades es hacerlo en equipo", indicó.

Reflexionó acerca de la experiencia cuando se le cuestionó por el capitán Pedro Bigas, ausente en el once en Bilbao tras su grave error en el partido anterior contra la Real Sociedad. "Cuando empecé como entrenador se dijo que no la tenía y al final la única forma de prepararnos es ser parte. Me tocó ganar trofeos sin experiencia y no ganarlos con experiencia. La vida es presente y lo que hiciste ya lo hiciste, sobre todo en el fútbol. El presente te da la información y, a partir de ahí, elegir un once", dijo.

Asimismo, hizo una valoración al primer mes de competición del Elche. "Ha pasado de todo. Un jugador ha disputado tres encuentros con nosotros y hoy no está. Siempre los inicios, y con este tipo de calendarios, son frenéticos. Hemos sabido ir encontrando nuestra mejor versión. Si el destino quiso que este sea nuestro arranque por algo será", concluyó el preparador ilicitano.