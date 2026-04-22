Arbeloa: "Los pitos a Vinícius no son algo generalizado"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa - Europa Press/Contacto/Alterphotos/Ropero

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que "hay Liga" mientras "matemáticamente" tengan opciones, después de ganar este martes al Deportivo Alavés (2-1), y ha alabado el trabajo de Vinícius en un partido en el que ha podido "cambiar los primeros pitos por aplausos".

"No tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo con Vinícius. Nos moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio, esta afición, y lo que quieren es sacar siempre lo mejor de sus jugadores. Cuando era jugador, cuando me han silbado lo he entendido como un signo de exigencia. Y lo que siempre me alegra es lo que ha hecho Vinícius hoy, cambiar esos primeros pitos por aplausos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que "no es la primera vez que pasa". "Vinícius ha hecho siempre un gran esfuerzo en momentos en los que hemos tenido situaciones muy complicadas. Ha sido capaz de echarse el equipo a la espalda hoy. No podemos negarle siempre la actitud de querer más, de volver a intentarlo, de no esconderse. Tiene una grandísima valentía, es un gran madridista, siente mucho el escudo y la camiseta. Me alegra mucho cuando el público le recompensa con aplausos", indicó.

Además, no rehusó hablar de la posibilidad de renovación del brasileño. "Estoy seguro y espero y deseo que Vinícius Jr. se quiera quedar muchos años en el Real Madrid", dijo. "Yo quiero que se quede Vinícius muchos años aquí. Puedo hablar por mí, que estoy seguro de lo que pienso y opino. Y lo que sí creo firmemente es que Vinícius cuenta con el cariño de la afición madridista", añadió.

Respecto a los pocos minutos de Dani Carvajal, Arbeloa fue mucho más cortante. "Yo tengo 20 o 23 jugadores. Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo", apuntó.

También habló del cambio de Jude Bellingham. "Jude viene de donde viene. En Múnich fue el primer partido en el que jugó 90 minutos después de mucho tiempo de lesión. El viernes tenemos otro partido, y después de lo que ha pasado con Militao no quería correr ningún tipo de riesgo porque lo necesito al máximo para el viernes. Bellingham siempre tiene esa mentalidad, esa ambición, quiere seguir ayudando y sumando minutos en el campo. No hay que darle más importancia, lo vamos a ver el viernes otra vez en el campo", afirmó.

El técnico blanco también salió en defensa de Eduardo Camavinga, expulsado en la vuelta ante el Bayern y pitado este martes por el Bernabéu. "Ha vuelto a estar en el campo, a jugar, a ayudar al equipo, que es lo que quiere. Es un jugador con mucha personalidad, a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia. Siempre que lo necesite, como hoy, va a saltar al campo", manifestó.

"Estos meses ha sido un jugador importante, que ha sumado siempre minutos, ya sea de inicio, ya sea saliendo en la segunda parte. Igual que Vini, son chicos que llegaron muy jóvenes al Real Madrid, que han conseguido en pocos años muchas cosas, muchos títulos importantes. No solo tiene la confianza de su entrenador, creo que por parte de todo el club también, y estoy seguro que por parte de la afición", continuó.

En otro orden de cosas, el preparador madridista recalcó que todavía están vivos en la lucha por el título liguero. "Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay Liga. El día que no las tengamos y perdamos LaLiga y el Barça la gane, les daremos la enhorabuena. Hasta entonces seguiremos peleándola. Si llega ese día en que la perdamos, los partidos que nos queden los seguiremos luchando. Es lo que se nos exige. Pero hasta que no acabe y haya posibilidades, tenemos que seguir peleando", subrayó.

"Tenemos una exigencia, una responsabilidad. Hay algo que tenemos que mejorar si queremos ser capaces de ganar LaLiga el año que viene, y es exigirnos a nosotros mismos. Tenemos que subir la autoexigencia. Independientemente de lo que haya en juego y del rival, tenemos que ser capaces de exigirnos mucho más, y para eso tenemos que empezar ya e ir a por los seis partidos que quedan", expuso.

"El objetivo que nos hemos marcado es conseguir ganar estos siete partidos, pase lo que pase con LaLiga, saber que cada partido cuenta. Estamos pensando en muchas de las cosas que tenemos que mejorar como grupo. Tenemos que ser capaces de luchar cada partido sin importar el rival, sin importar lo que haya en juego en el campo. Esa es una de las cosas que tenemos que mejorar, y los seis partidos que nos quedan vamos a salir a ganarlos", prosiguió.

Por último, Arbeloa no quiso especular sobre su futuro en el conjunto blanco. "Como siempre os digo, me importa muy poco lo que me juegue yo, lo importante es lo que se juega en Real Madrid, y esos seis partidos saldremos a ganarlos", finalizó.