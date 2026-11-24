Viktor Gyokeres desperdicia una ocasión en el Arsenal-Borussia Dortmund de la Champions 26-27 - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC inglés no pudo sumar los tres puntos antes de recibir al Real Madrid en la próxima jornada de la liguilla de la Liga de Campeones después de empatar a un gol en casa ante el Borussia Dortmund inglés, mismo destino para el Manchester City ante el Nápoles italiano (2-2), mientras que el Como 1097 de Cesc Fábregas sigue firme en su candidatura al 'Top 8' tras batir 1-0 al AEK griego con protagonismo para Luis Milla, en partidos de la quinta jornada disputados este martes.

En el Emirates Stadium, próximo escenario para el pleno del Real Madrid, el Arsenal no pudo con el Borussia Dortmund, sumando su segundo empate consecutivo tras el del pasado fin de semana en la Premier League ante el Newcastle, de nuevo por cierta falta de puntería de los de Mikel Arteta, que se quedan quintos provisionales e invictos con 11 puntos, con los de Niko Kovac, séptimos con 10.

Los 'Gunners' tuvieron una gran cantidad de oportunidades para haber podido tumbar a los campeones de Europa de 1997 con comodidad, pero sólo aprovecharon la del delantero sueco Viktor Gyokeres al inicio del partido (minuto 9).

El goleador pudo haber doblado la ventaja al filo del descanso y tras este, el Dortmund arrancó bien e igualó pronto por medio de Beier, que batió a Kepa Arrizebalaga, sustituto del lesionado David Raya. El Arsenal se rehizo y en el último cuarto de hora gozó de varias ocasiones para haber ganado el partido con otra de Gyokeres y dos balones a la madera.

Tampoco pudo sumar el triunfo el Manchester City, que no atraviesa su mejor momento y que encadenó su tercer encuentro sin ganar de forma consecutiva tras empatar a dos goles en el Etihad Stadium ante el Nápoles italiano, al que tuvo que igualar en dos ocasiones.

El equipo de Enzo Maresca no sacó partido a su amplio dominio del partido y logró salvar un punto con un gol en el minuto 86 del francés Cherki con el que equilibró el 1-2 de Lang. Antes, el danés Hojlund, exjugador del Manchester United, había adelantado al inicio del segundo tiempo a los visitantes, y Bouaddi había respondido.

El City se queda con 10 puntos en la sexta posición de un 'Top 8' del que sale el Aston Villa que entrena Unai Emery, que alargó su mal momento con su sexto partido sin ganar entre todas las competiciones tras caer 1-0 en su visita al Galatasaray, que encadena tres victoria seguidas en la liguilla gracias a un gol de Gul en el minuto 77.

Sí sigue instalado en ese caro 'Top 8' el debutante Como 1907 de Cesc Fábregas, que se sitúa en la quinta plaza tras sumar su quinta victoria al imponerse por 1-0 al AEK Atenas griego gracias a un gol del centrocampista español Luis Milla que desenredó un partido donde no estuvo a su mejor nivel.

Además, la jornada del martes dejó la segunda victoria seguida del Oporto portugués, que coge aire tras ganar 0-1 al Feyenoord neerlandés por un tanto en propia meta a los dos minutos, y el triunfo del RB Leipzig alemán por 3-1, con doblete de Nusa, ante el Racing Lens francés, que encadenó su cuarta derrota seguida. El Bodo/Glimt noruego frenó la ilusión del debutante LASK austriaco, que buscaba su tercer triunfo consecutivo y cayó por 1-0 por un gol en el minuto 92 de Helmersen.