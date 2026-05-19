El Arsenal conquista la Premier League 22 años después

Varios futbolistas del Arsenal, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Harvey Murphy

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC ha sellado este martes matemáticamente su conquista de la Premier League 2025-26, añadiendo ese título a su palmarés por primera vez después de 22 años, gracias al empate (1-1) del Manchester City en su visita al AFC Bournemouth durante la 37ª y penúltima jornada del campeonato.

En el Vitality Stadium, el City dominó de inicio gracias sobre todo a Antoine Semenyo, a quien se le anuló un gol en el minuto 12 por fuera de juego tras pase de Erling Haaland. Sin embargo, los locales plantaron cara al equipo 'citizen' y empezaron a rondar el área de Gianluigi Donnarumma.

Así, el conjunto entrenado por Andoni Iraola se adelantó en el 39' tras una larga combinación que canalizó Adrien Truffert por la banda izquierda; ahí pasó al joven Eli Junior Kroupi, quien desde la frontal rápidamente se perfiló para mandar su derechazo cruzado casi a la escuadra más lejana.

Nada más volver del descanso, los visitantes generaron peligro con un pase de Semenyo hacia Haaland y prolongación para Nico O'Reilly, pero su zurdazo potente fue repelido por el guardameta rival. Tampoco acertó luego Jérémy Doku y la réplica del Bournemouth fue doble con sendos disparos de Evanilson, en el 53' parado por Donnarumma y en el 60' demasiado alto.

Aunque Pep Guardiola hizo sustituciones, se notaron poco y de hecho el Bournemouth mejoró en lo que quedaba de segunda mitad, con remate al poste incluido de David Brooks. Igualmente Iraola movió su banquillo y anestesió al City, que aun así en el tiempo de descuento evitó perder porque Haaland cazó el rechace de un tiro al palo y marcó con un zurdazo cruzado.

Pese al arreón final, ese tropiezo fuera de casa hizo que el City se quedase en la segunda posición de la tabla liguera con 78 puntos. Y con solo tres puntos por jugarse, el Arsenal luce 82 y ya es nuevo campeón de Liga en Inglaterra, siéndolo por decimocuarta vez en toda su historia.