El Arsenal presiona al City y el Chelsea golea con Henderson

Bruno Guimaraes, Arsenal - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal metió presión al Manchester City con su victoria (2-1) ante el Leeds United este sábado en la sexta jornada de la Premier, el Manchester United cedió un empate (1-1) contra el Tottenham y el Chelsea goleó (5-1) al Bournemouth.

El equipo 'gunner' retomó la defensa del título tras el parón con una obligada victoria ante el Leeds. Los de Mikel Arteta, renovado estos días hasta 2030, dejaron atrás la derrota ante el Brighton con una buena reacción en el segundo tiempo. James Justin encendió las alarmas en el Emirates, pero los de Londres remontaron.

El empate a los cinco minutos de Riccardo Calafiori ayudó a calmar los ánimos y desatar el fútbol de un Arsenal que se quedó los tres puntos con un gran gol de Bruno Guimaraes. Así, los de Arteta igualaron a 15 puntos y presionaron al líder Manchester City, que este domingo juega contra el Liverpool.

Mientras, el Chelsea de Xabi Alonso encontró el bálsamo de los goles, con la participación especial de un Jordan Henderson que se estrenó en casa de 'blue' con un doblete. Después de tres jornadas sin hacerlo, el equipo londinense venció (10 puntos), y por fin juntó al internacional inglés y Moisés Caicedo en el centro del campo, ambos perseguidos por las lesiones.

Por otro lado, el Manchester United dejó escapar la segunda victoria de la temporada por culpa del 1-1 de Dominic Solanke en el minuto 92, y con el Tottenham jugando con uno menos desde el 78' en Old Trafford. Para los Spurs, un posible punto de inflexión, y para el United, otro paso en falso esta campaña, antes de visitar al Atlético de Madrid el martes en la Champions.

Además, el Aston Villa, que no arranca en zona baja, topó con el invencible Brentford, cuarto en la tabla que mantuvo su invicto con un 2-2 ante los de Unai Emery. Mientras, el Fulham del también español Álvaro Arbeloa sigue sin ganar y este sábado dejó escapar la primera con el 2-1 que le hizo el Ipswich marcando en el 88' y 91'.