Arturo Vidal avisa al Bayern: "Juegan contra el mejor equipo del mundo"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Arturo Vidal ha respondido a las palabras de los dirigentes del Bayern Múnich, al que se enfrentan este viernes en los cuartos de final a partido único de la Liga de Campeones, y ha asegurado que aunque tengan "mucha confianza" en esta ocasión no se miden con "los equipos de la Bundesliga", en la que arrasan, sino "al mejor equipo del mundo".

"He escuchado, pero no he tomado mucho atención. Conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y lo que se habla fuera no es lo que piensan los jugadores. Tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo", señaló en la rueda de prensa previa en respuesta a las declaraciones del presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, y de otros dirigentes, que aseguraron que el conjunto azulgrana ya no es tan fuerte.

El internacional chileno reconoció que el de este viernes es "el partido más importante del año". "Tenemos mucha esperanza de que este campeonato sea nuestro. El Bayern ha hecho un año espectacular, salió campeón en la Bundesliga y ganó la Copa. Será un lindo partido mañana; sabemos lo difícil que va a ser, pero nosotros somos el Barcelona y si hacemos bien las cosas seguramente pasaremos. Trataremos de dejar todo en el campo", indicó.

Además, aseguró que deben mejorar la imagen dada en LaLiga Santander. "Somos el mejor equipo del mundo, pero en LaLiga, en los últimos partidos, no lo reflejamos en el campo, por eso la perdimos. Tenemos todo el talento, tenemos a Leo, tenemos a los mejores jugadores, y si nos conectamos y hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquiera. El Barcelona es el mejor equipo del mundo y mañana queremos demostrarlo", manifestó.

Vidal también reconoció que le "gusta", el formato de partido único. "La Copa América se juega así. Es muy entretenido, los equipo salen a ganar desde el principio; cuando tienen dos partidos, los equipos se meten muy atrás y se complica mucho, el espectáculo no es tan bueno como a un partido", apuntó.

"NEYMAR AYUDARÍA MUCHO AL EQUIPO"

Por otra parte, alabó a su excompañero en el conjunto bávaro, Robert Lewandowski, al que rechazó comparar con Leo Messi. "Lewandowski es extraordinario, es un goleador incansable, es muy peligroso. Estuve tres años con él y lo vi crecer, vi cómo se entrenaba. Va a ser difícil marcarle, pero estaremos preparados. Es muy difícil comparar a Lewandowski con Leo; Leo es de otro planeta. Lewandowski es el mejor delantero del mundo con Luis -Suárez-, pero ees muy difícil comparar", expresó.

También se rindió al trabajo desarrollado por Hans-Dieter Flick al frente del equipo. "El entrenador lo ha hecho muy bien desde que se le dio la oportunidad en el primer equipo. Ha sacado resultados espectaculares y ganó dos títulos, que es muy difícil. Se lo merece. El Bayern siempre es favorito en todos lados, estuve ahí y lo sentía. Pero el partido de mañana es contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Va a estar muy parejo lo de favorito. Veremos quién lo sale a buscar más", expuso.

El centrocampista culé tampoco rehusó hablar de un exazulgrana, Neymar, que el miércoles realizó un gran encuentro para clasificar al Paris Saint-Germain para semifinales. "Se entiende -que se hable de su vuelta al Barça-, pero no solo por el partido de ayer. Neymar, cuando estuvo acá, ganó todo, demostró de qué está hecho, el nivel que tiene. Siempre suena que el Barcelona quiere tenerlo. Es un jugador que tiene mucho talento y ayudaría mucho al equipo", declaró.

Por último, Vidal descartó valorar su posible titularidad para el duelo del Estádio da Luz. "Todos los jugadores que estamos en Portugal merecemos jugar, pero el entrenador tiene que elegir once, y los once a los que les toque jugar tienen que hacerlo de la mejor forma para poder clasificarnos para la otra fase", concluyó.