Así gana el Madrid

Benzema lidera una remontada histórica ante el PSG que vale el pase a cuartos

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid protagonizó una noche histórica este miércoles tras eliminar al Paris Saint-Germain (3-1) en los octavos de final de la 'Champions League' gracias a un 'hat-trick' de Karim Benzema, héroe absoluto de la eliminatoria, en una remontada que se fraguó en la segunda mitad, los dos últimos goles con apenas un minuto de diferencia para éxtasis del estadio Santiago Bernabéu.

El coso merengue no imaginaba un guión tan perfecto. Se sufrió al comienzo, incluso se dio la eliminatoria por 'perdida' con la infinita superioridad de Mbappé, pero la inquebrantable fe del Real Madrid fue quien guió un triunfo épico que engrandece la leyenda de los blancos en el 'Viejo Continente'. La noche tuvo todos los ingredientes para poner el pedestal de la decimocuarta Copa de Europa.

Mbappé reclamó todos los focos y no defraudó. El internacional francés, cuyo futuro está más que ligado a Chamartín, tardó muy poco en dejarse notar ganando en velocidad a todos cuantos rivales se pusieron de por medio. A la media hora, Courtois ya le había hecho dos paradas de mérito -otra fue gol anulado- y Neymar y Messi, más tímidos en los metros finales, también buscaron sin éxito las cosquillas a la defensa merengue.

Los argumentos fueron todos del conjunto parisino, muy cómodo en el centro del campo aprovechando la ausencia de Casemiro, y veloz cuando Mbappé se hacía dueño del balón. Los pupilos de Mauricio Pochettino terminaron encontrando el 0-1 al borde del descanso. Un tanto merecido a su propuesta que llevó la firma del gran protagonista. El '7' del PSG fusiló en el palo más cercano y subió la apuesta en el Bernabéu, que se dividió entre pitos y aplausos.

Ancelotti se mantuvo firme en su idea hasta el descanso, a partir de ahí los suyos metieron una marcha más y el equipo ganó con los cambios. Fue mejor Camavinga que el convaleciente Kroos y también mejoró al equipo Rodrygo en lugar de Asensio. Más presencia en el campo contrario y primeras ocasiones. El tanto del empate llegó solo unos instantes después, cuando se alcanzó la hora de partido.

Benzema presionó a Donnarumma, que se quejó de una posible falta. El despeje defectuoso cayó en botas de Vinicius que regaló el gol al delantero galo. El empate desarboló a un PSG que minutos antes había visto cómo el árbitro anulaba otro gol a Mbappé por fuera de juego. Fue entonces cuando los merengues dieron un paso más aupado por su público. Esos diez minutos posteriores hicieron hundirse al PSG.

Hubo que esperar casi cuarto de hora para que llegase el segundo de los blancos, el gol que igualaba la eliminatoria y dejaba sin historia el 1-0 de la ida. En esta ocasión fue gracias a una jugada increíble de Luka Modric, con gasolina en el minuto 77 para recorrer 40 metros y poner a Vinicius delante del portero. El brasileño nuevamente entregó el cuero a Benzema y este llevó la locura en la Castellana.

DELIRIO EN EL BERNABÉU

Todavía faltaba la más difícil todavía. No dio tiempo a atisbar la prórroga porque no pasaron ni 60 segundos, en el saque de centro rival, cuando Benzema, en una acción equivocada de Marquinhos, remató la faena con el tercero de su triplete. Una actuación prodigiosa que culminó con el 3-1 y la vuelta al ruedo. Así acabó la grada blanca, pidiendo a los 'toreros' que no abandonasen el verde.

Messi la tuvo al final con una falta rozando el larguero en el tiempo de descuento y Mbappé no dejó de intentarlo, pero la proeza ya estaba hecha para los de casa. El triunfo pasa a engrosar la lista de victorias históricas en la competición fetiche del rey de Europa. El PSG ya es historia y París, nuevo destino de la final, comienza a verse más cerca para el 13 veces campeón de Europa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - PSG, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.66), Alaba, Militao, Nacho; Kroos (Camavinga, min.57), Valverde, Modric; Asensio (Rodrygo, min.57), Vinicius y Benzema.

PSG: Donnarumma; Hakimi (Draxler, min.88), Maquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira (Di María, min.80), Verratti, Paredes (Gueye, min.70); Neymar, Messi y Mbappé.

--GOLES:

0-1, min.39, Mbappé.

1-1, min.62, Benzema.

2-1, min.77, Benzema.

3-1, min.78, Benzema.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED). Amonestó con tarjeta amarilla a Paredes (min.7), Donnarumma (min.62), Hakimi (min.81) y Kimpembe (min.84) en el PSG; y a Nacho (min.43), Vinicius (min.45), Carvajal (min.60) y Lucas Vázquez (min.88) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.