El Athletic Club busca una proeza en Old Trafford

Los rojiblancos necesitan remontar el 0-3 de la ida ante el United, sin los Williams, Sancet ni Vivian, si quieren estar en la final de Bilbao

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se enfrenta este jueves al Manchester United en Old Trafford en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa (21.00 horas), un partido en el que los de Ernesto Valverde intentarán la machada de remontar el 0-3 de la ida sin los hermanos Williams, Oihan Sancet ni Dani Vivian, los primeros tres lesionados y el último sancionado.

El Athletic juega en Mánchester con un resultado muy adverso y sin cuatro de sus mejores futbolistas en la plantilla, un panorama que convierte en una odisea el estar en la final de la Liga Europa de San Mamés. Sin embargo, cuando todo se pone en contra, siempre queda soñar, y no hay mejor escenario para ello que el 'Teatro de los Sueños', un estadio que hace 13 años unos jovencísimos Iker Muniain y Óscar De Marcos ya tomaron.

Ahora la empresa será más complicada, ya que no les vale solo ganar a los de Ernesto Valverde, sino que deben hacerlo al menos por tres goles de diferencia si quieren igualar la eliminatoria. Un resultado que los rojiblancos ya han conseguido esta temporada en cuatro ocasiones, aunque todas ellas como local --Espanyol (4-1), Girona (3-0), Elfsborg (3-0) y Valladolid (7-1)--.

Y si algo puede dar alas al Athletic Club en Old Trafford es la fragilidad defensiva que ha mostrado el United a lo largo de este curso. Hasta en diez partidos de esta temporada los 'red devils' han encajado tres o más goles. De hecho, el último precedente ocurrió el pasado fin de semana, cuando el Brentford les ganó 4-3 en un partido que a ocho minutos del final marchaba 4-1, un resultado que mandaría la eliminatoria a la prórroga.

Sin embargo, las peores noticias para los de Valverde llegan en forma de bajas. El Athletic se presentará en Old Trafford sin cuatro de los mejores jugadores de su plantilla: los hermanos Williams, Oihan Sancet y Dani Vivian. Finalmente, ninguno de los tres primeros ha podido recuperarse de sus lesiones, por lo que los rojiblancos pierden a tres jugadores que han marcado el 57% de los goles del equipo en la competición.

Y si importantes son ofensivamente las ausencias de estos tres jugadores, también lo será la de Dani Vivian en el centro de la zaga. El internacional español está siendo el jefe atrás y, a causa de la expulsión de la ida, no estará en Old Trafford. Un hecho que hará aún más complicado que el Athletic Club mantenga la portería a cero ante el equipo más goleador de la competición, y que no se ha quedado sin marcar en ninguno de sus 13 partidos en la Liga Europa.

En esas, Valverde tendrá que recomponer un once que se parecerá poco al del partido de ida. En el lugar de los hermanos Williams, Álvaro Djaló y Alex Berenguer apuntan a sustitutos, mientras que Unai Gómez es la opción mejor colocada para la media punta. Sin embargo, esa posición también podrían ocuparla el canterano Peio Canales o, incluso, Gorka Guruzeta, formando por primera vez en la temporada una doble punta con Maroan Sannadi. En defensa, Aitor Paredes formaría pareja de centrales con Yeray Álvarez.

En el lado de los 'diablos rojos', Rúben Amorin, que reservó hasta ocho titulares de San Mamés en esa derrota en Premier, podrá repetir el once de la ida, aunque contará con la baja de Matthijs de Ligt, lesionado en el partido ante el Brentford. Así, las principales armas ofensivas del United volverán a ser Bruno Fernandes, que marcó un doblete en Bilbao, Rasmus Hojlund, que provocó el penalti y la expulsión de Vivian, y Alejandro Garnacho, que viene de marcar y asistir el pasado domingo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, Yoro, Lindelof, Maguire, Dorgu; Casemiro, Ugarte; Bruno Fernandes, Garnacho; y Hojlund.

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Djaló, Unai Gómez, Berenguer; y Sannadi.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: Old Trafford.

--HORA: 21.00/Movistar+.