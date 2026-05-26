Athletic Club, UD Las Palmas y Girona FC, reconocidos en los Premios Luis Gil Torres 2025-26

Sendoa Aguirre (Athletic Club), Rubén Fontes (UD Las Palmas) y Javier Galiano (Girona FC), reconocidos en los Premios Luis Gil Torres 2025/26. - RAFA APARICIO / LALIGA

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebró una nueva edición de los Premios Luis Gil Torres, un reconocimiento que distingue la profesionalidad, dedicación y compromiso de los delegados de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, y que en esta edición premiaron a Athletic Club, UD Las Palmas y Girona FC.

Estos galardones llevan el nombre de Luis Gil Torres, en memoria de quien fuera director de Competiciones de LaLiga durante casi siete años. El Premio al Mejor Delegado de Primera División de la temporada 2025-26 fue para Sendoa Aguirre Basterrechea, del Athletic Club, un galardón entregado por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Por su parte, Rubén Fontes Suárez, de la UD Las Palmas, recibió el Premio al Mejor Delegado de Segunda División, entregado por Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga. Asimismo, la entidad quiso reconocer la trayectoria profesional de Javier Galiano Lentijo, delegado del Girona FC, con motivo de su próxima jubilación. El reconocimiento fue entregado por Raúl Ojeda, responsable del departamento de Competiciones.

Los premios, otorgados a partir de las votaciones de los árbitros de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, reconocen cada temporada el trabajo de "una figura clave para el correcto funcionamiento de las competiciones profesionales".

Al acto acudieron, entre otros, Fran Soto, presidente del CTA; Fernando Teixeira Vitienes y Gregorio Manzano, miembros del Comité Arbitral de Competición Profesional; Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga; Ricardo Resta, director de Football Intelligence & Performance; Raúl Ojeda, responsable del departamento de Competiciones; y Sonia Moreno y Juanjo Montaner, también integrantes del área de Competiciones de LaLiga.