El Atlético busca reaccionar en Anfield

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), ante el Sevilla FC. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid inicia este miércoles su andadura en la Champions 2026-27 con un compromiso de máxima exigencia ante el Liverpool FC en Anfield (21.00 horas), un templo que evoca grandes noches rojiblancas en el pasado y donde el conjunto rojiblanco busca comenzar con triunfo una edición ilusionante tras el primer tropiezo en Liga, ante un equipo 'red' que llega algo mejor y con la historia reciente a favor.

Los de Diego Pablo Simeone afrontan este estreno europeo tras este fin de semana sufrir su primer tropiezo liguero del curso ante el Athletic Club (3-0), un fuerte toque de atención en San Mamés que obliga ahora a los rojiblancos a reencontrarse la solidez defensiva y la agresividad que caracterizan a los del 'Cholo'.

Por esto, el equipo 'colchonero' necesita una reacción convincente para regresar a la senda de la firmeza, aunque deberá conseguirlo con un examen muy exigente. Y es que Anfield evoca noches memorables para el Atlético, principalmente, la vuelta de los octavos de final de la temporada 2019-20, cuando se impuso por 2-3 en la prórroga para avanzar en el torneo.

Pero también hay recuerdos recientes que no son muy halagüeños. Y es que el curso pasado, los rojiblancos también visitaron Anfield en la primera jornada de la Fase Liga y cayeron por 3-2, después de recibir dos goles en menos de 10 minutos y empatar en la recta final para terminar perdiendo tres puntos en el descuento.

Ahora, mientras el club empieza a dejar atrás el ruido veraniego que ha rodeado a Julián Álvarez y su futuro, y el argentino ha entrado en la convocatoria y podría tener opciones de entrar en el once. Y es que Simeone tiene las bajas de Alexander Sorloth, por lesión, y de Arnau Ortiz, por sanción.

Enfrente, estará un Liverpool entrenado por Andoni Iraola, que se estrena en esta competición, después de lograr su primera victoria de la temporada, a domicilio frente al Ipswich Town (0-2) en la Premier League. En el partido ya tuvo minutos el ex del PSG Bradley Barcola, quien podría ser de la partida ante el Atlético, aunque solo si el técnico vasco no le da continuidad al español Víctor Muñoz.

La defensa rojiblanca, a la que se le vieron las costuras en San Mamés, se pone a prueba ahora contra un ataque peligroso, con la velocidad del extremo español o el atacante galo, además de la letalidad de Aleksander Isak o Cody Gakpo, mientras Dominik Szoboszlai es el encargado de hacer jugar a un equipo 'red' que nunca ha perdido como local su primer partido en una edición de la Copa de Europa.

Y es que el Atlético de Madrid necesita una alegría asaltando un feudo en el que solo han ganado el PSG y el Manchester City desde el pasado mes de diciembre, con una racha de 17 victorias en sus últimos 18 partidos continentales en Anfield en la primera fase.

Para esta misión, el conjunto rojiblanco cuenta con el soldado al que mejor se le da el feudo del equipo inglés: Marcos Llorente. El lateral, que recientemente anunció su adiós de la selección, ha marcado cuatro goles en las dos visitas a Anfield. En el Liverpool, son baja Joe Gómez, Conor Bradley y Hugo Ekitike.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LIVERPOOL: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Wirtz, Barcola; e Isak.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Kang-In Lee y Lookman.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: Anfield.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.