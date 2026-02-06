Atlético-FC Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad, en semifinales de la Copa del Rey Mapfre

Archivo - Lamine Yamal y Clement Lenglet durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2024-2025 entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona
Archivo - Lamine Yamal y Clement Lenglet durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2024-2025 entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 13:46
Seguir en

LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona y el Athletic Club a la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunto colchonero y el vizcaíno ejercerán de locales en el primer partido de esta penúltima eliminatoria ya a doble partido, con la ida entre el 10 y el 12 de febrero, y la vuelta programada para el 3-5 de marzo.

--EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY MAPFRE.

Atlético de Madrid - FC Barcelona.

Athletic Club - Real Sociedad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado