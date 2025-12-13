El Atlético de Madrid sube la fiebre del Valencia

Koke celebra un gol con el Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Atlético de Madrid ha vencido este sábado por 2-1 al Valencia CF en la jornada 16 en LaLiga EA Sports, con goles de los capitanes Koke Resurrección y Antoine Griezmann para neutralizar el de Lucas Beltrán y acercar al conjunto rojiblanco a la tercera posición, mientras que los 'ches' siguen rozando la zona de descenso tras esta derrota.

El Riyadh Air Metropolitano despedía los partidos oficiales en este 2025 de su casero, que aun así empezó con gran susto. A los escasos 20 segundos, Giuliano Simeone dio un mal pase en defensa y Hugo Duro se metió con el balón en el área, ganó el cuerpeo a Marc Pubill y estrelló en el larguero su tiro alto de zurda frente a la salida de Jan Oblak.

Los visitantes apenas lamentaron esa ocasión al limbo, pues mostraron buena cara y no sufrieron hasta el 13', cuando una arrancada de Pablo Barrios precedió a un pase al hueco para Alexander Sorloth, quien puso a prueba la concentración del portero rival con un derechazo fuerte a ras de suelo; y Julen Agirrezabala, atento, lo despejó a saque de esquina.

Eso fue un aviso del 1-0, que llegó en otro córner tras un barullo; aunque Agirrezabala tapó el disparo de Matteo Ruggeri, en su rechace Koke marcó un derechazo raso y ajustado a la cepa del poste. Pese al contratiempo, y con una alineación de circunstancias por el brote de gripe en su plantilla, el Valencia reaccionó rápidamente.

A balón parado se notó la pizarra de Carlos Corberán. Primero con una falta lejana que picó Pepelu García y donde Hugo Duro remató en semivolea con su pie izquierdo, en escorzo pero sin puntería; y luego al saque de un córner que sí acabó en gol anulado, debido al fuera de juego del propio Hugo Duro tras un toque de cabeza de Dimitri Foulquier.

Por tanto, no valió el tiro de Filip Ugrinic que había tocado Pepelu en el interior del área pequeña de Oblak. Precisamente el portero local fraguó una ocasión para los suyos nada más volver la actividad, ya que la zaga valencianista despejó mal su pelotazo en largo y Sorloth domó el balón, recortó hacia el área y su zurdazo seco incordió a Agirrezabala.

Entre ese acercamiento del delantero noruego y una tarjeta amarilla que él mismo recibió, la primera mitad se agotó. El ritmo bajó al volver de vestuarios, si bien el Atlético dio más trabajo al portero 'che' en el 50' con un cabezazo de Nico González, de soslayo, tras un centro a pie cambiado desde la banda izquierda de Giuliano Simeone.

Su padre, Diego Pablo, realizó a la media hora una triple sustitución porque Julián Álvarez y el mismo Nico González no andaban finos, además de dosificar a Pablo Barrios. Entraron en sus lugares Antoine Griezmann, Conor Gallagher y Thiago Almada, con el reto de cambiar la dinámica de un encuentro que el Valencia se había ido adueñando de forma paulatina.

Con la idea opuesta, Corberán había introducido en el campo a Beltrán y, en el 63', éste recompensó esa confianza con un golazo para igualar el marcador; combinó por el costado izquierdo con André Almeida, quien le devolvió una pared para que Beltrán regatease a Almada al borde del área y marcase un derechazo que entró junto al palo a media altura.

GRIEZMANN AL RESCATE

La respuesta colchonera se hiló en el 66', con un centro de Ruggeri desde el extremo izquierdo y que Giuliano cabeceó sin tino porque el balón tropezó en la coronilla de José Copete. Al reloj le quedaba media hora larga para consumirse y el Atlético apretó hasta hacer el 2-1 (74') por obra de Griezmann, otro golazo a tenor de su control de zurda.

Dentro del área visitante domó el 'Principito' un pase bombeado desde lejos por Pubill y, a bote pronto, ejecutó un zurdazo potente que batió a Agirrezabala. Cuando su adversario aún digería esa acción, Griezmann firmó en el 77' otro bonito control en la banda derecha para encontrar espacio a la carrera de Sorloth, que culminó ese galope en forma de gol.

No obstante, había fuera de juego en el arranque del delantero y ese 3-1 no subió a los marcadores de un Metropolitano que respiraba menos aliviado. De cara al tramo final del partido, Corberán gastó sus cambios confiando en José Luis Gayà y en Largie Ramazani, éste último botó un córner en el descuento donde Foulquier remató bastante desviado.

Aparte de eso, poco más consiguió en ataque un Valencia que tras esta mala cosecha en la capital se quedó con 15 puntos muy cerca de puestos de descenso, mientras que la victoria situó al Atleti con 34 puntos a rebufo del Villarreal, que tiene 35 puntos y dos partidos menos en su haber.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - VALENCIA, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Le Normand, min.46), Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios (Almada, min.59), Koke, Nico González (Gallagher, min.59); Julián Álvarez (Griezmann, min.59) y Sorloth.

VALENCIA: Agirrezabala; Correia, Foulquier, Cömert (Santamaria, min.71), Copete, Vázquez (Gayà, min.82); Ugrinic (Javi Guerra, min.72), Pepelu (Ramazani, min.82), Almeida; Diego López (Beltrán, min.55) y Hugo Duro.

--GOLES:

1-0, min.17: Koke.

1-1, min.63: Beltrán.

2-1, min.74: Griezmann.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Pubill (min.32), Sorloth (min.42) y Almada (min.90) por parte del Atlético de Madrid, y a Hugo Duro (min.88) en el Valencia.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 61.011 espectadores.

--INCIDENCIAS: En el descanso se homenajeó al músico Robe Iniesta, recientemente fallecido, con la canción 'Si te vas...' de Extremoduro.