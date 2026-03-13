El Atlético mide su mejoría en el momento clave de la temporada

Archivo - Los jugadores del Atlético de Madrid celebran un gol en el Coliseum. - Europa Press/Contacto/Gustavo Valiente Herrero

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado (16.15 horas) al Getafe en el Riyadh Air Metropolitano en un partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo madrileño al que los rojiblancos llegan enchufados tras el buen resultado cosechado entre semana en Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur, pero sin poder confiarse frente al buen momento competitivo de los azulones, instalados cerca de la zona alta de la tabla tras lograr dos meritorias victorias.

El feudo rojiblanco acoge una nueva cita liguera para los pupilos de Diego Pablo Simeone en mitad de la disputa de los octavos de final de la Champions League. Los colchoneros viajan la próxima semana a Londres para buscar el pase a cuartos tras golear (5-2) en casa a los 'spurs', pero antes continuarán su progresión en Liga hacia la caza del tercer lugar.

Porque ése parece el único aliciente en lo que resta de Liga para los del 'Cholo' Simeone, ya a 13 puntos del liderato y con la clasificación para la próxima edición de la Champions prácticamente bajo el brazo. Pero les ha salido un duro competidor en este objetivo como es el Villarreal, que está cuajando el mejor curso de su historia. Los rojiblancos saltarán al terreno de juego sabiendo ya lo haya hecho el 'Submarino Amarillo' en la jornada que abren el fin de semana visitando Mendizorroza.

Por tanto, este derbi madrileño, que arbitrará por primera vez un colegiado del Comité Madrileño, se erige importante para un Simeone que tendrá un quebradero de cabeza a la hora de elegir once titular. Como en citas anteriores, se esperan rotaciones debido al cargado calendario, pues en su horizonte están ese duelo europeo y luego la visita al Santiago Bernabéu.

Con las bajas confirmadas por lesión de Rodrigo Mendoza y de Pablo Barrios, apunta a la medular Koke Resurrección junto a Marcos Llorente con el bigoleador la semana pasada, Nico González, y Álex Baena en los costados. Arriba previsiblemente arrancarán Ademola Lookman y el máximo goleador del equipo, Alexander Sorloth. Pero todos con plena movilidad.

Tratará de aprovechar esa situación un Getafe que va al alza tras ganar al Real Betis (2-0) y al Real Madrid (0-1). Esos dos resultados le insufla optimismo tras un inicio de 2026 dubitativo, en el que coqueteó con el descenso, para tratar ahora de asaltar un Metropolitano donde nunca ha vencido; la última victoria azulona a domicilio ante el Atlético se remonta al 15 de mayo del 2010, en el ya demolido Vicente Calderón.

Con ese reto acude el equipo de José Bordalás para seguir aspirando a luchar por puestos europeos, escenario que a principios de temporada parecía una utopía por la realidad del equipo con problemas económicos y deportivos. Pero la realidad ha cambiado radicalmente llegando a asaltar el Santiago Bernabéu hace dos semanas en un ejercicio de resistencia.

Sus actuales 35 puntos igualan su mejor registro a estas alturas desde el curso 2019-20, queriendo mejorarlo de aquí a final de temporada. Los azulones afrontan la cita con la baja confirmada de Abu Kamara y las dudas de Juanmi Jiménez, Borja Mayoral y Davinchi; se presupone que Bordalás ponga en liza un once similar al del pasado fin de semana, aunque podría entrar Mario Martín en detrimento de Abqar y atrasar la posición de Djené.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Nico González, Llorente, Koke, Baena; Lookman y Sorloth.

GETAFE: Soria; Femenía, Duarte, Djené, Romero, Iglesias; Luis Milla, Mario Martín, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 16.15/M+ LaLiga.