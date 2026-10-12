El Atlético quiere resurgir en la visita del United

Giuliano Simeone y Julián Álvarez en un partido del Atletico de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este martes al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas) en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo de máxima exigencia en el que los rojiblancos buscan estrenar su casillero de triunfos continentales tras tropezar en su estreno en Anfield, frente a un conjunto inglés con la moral reforzada tras su contundente goleada en el debut.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone afronta la cita con la necesidad de reaccionar tras arrancar el torneo con una derrota por 2-1 ante el Liverpool, en un choque donde el tanto inicial de Marcos Llorente terminó siendo remontado por los 'reds'. Un tropiezo que supuso el cuarto duelo consecutivo sin ganar en la máxima competición continental.

Así, los rojiblancos arrastran una racha adversa frente a clubes ingleses en la fase de grupos o Fase Liga de la Champions, donde nunca ha logrado el triunfo tras cosechar cuatro empates y siete derrotas. A pesar de ese balance, la fortaleza del Riyadh Air Metropolitano se presenta como el gran argumento de los madrileños para anular a los 'red devils'.

El Atlético ha ganado nueve de sus últimos 11 compromisos europeos en casa en esta ronda del torneo. Además, presumen de pegada temprana ante su afición, habiendo marcado en el primer tiempo en 11 de sus últimos 12 partidos como local en la fase de grupos o, ahora, Fase Liga. La efectividad en las áreas está garantizada en un choque entre dos equipos alérgicos al 0-0, puesto que los últimos 39 encuentros continentales de los rojiblancos y los últimos 49 del United han finalizado con goles.

Por su parte, el Manchester United desembarca en la capital española impulsado por su contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah azerbaiyano en la primera jornada, con dianas de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martínez. El equipo de Old Trafford, que vive su 26ª participación en la Champions tras dos años de ausencia en el torneo, llega avalado por su notable rendimiento reciente frente a rivales españoles, ante los que solo ha perdido uno de sus últimos 11 enfrentamientos, con siete triunfos y tres empates en esa racha.

El duelo cuenta además con un trasfondo de viejos conocidos y cuentas pendientes entre ambas plantillas. En el ataque visitante figura el exrojiblanco Matheus Cunha, que militó en el Atlético entre 2021 y 2023 marcando siete goles en 54 partidos. En las filas locales, Cristian 'Cuti' Romero capitaneó al Tottenham en la final de la Europa League de 2025 en la que vencieron al United, mientras que Julián Álvarez venció sus tres partidos de Premier League ante los 'diablos rojos' en su etapa en el Manchester City.

En el historial directo entre ambos clubes, el Atlético se mantiene invicto en sus cuatro precedentes oficiales, con dos victorias y dos empates. El antecedente más reciente se remonta a los octavos de final de la temporada 2021/22, cuando los de Simeone sellaron el pase con un marcador global de 2-1 tras empatar 1-1 en Madrid y vencer por 0-1 en Old Trafford, en un duelo donde ya jugaron piezas de la actual plantilla inglesa como Harry Maguire, Diogo Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes o Marcus Rashford.

Para este compromiso, el técnico argentino dispone de toda su plantilla al no contar con bajas ni dudas en la convocatoria, apostando de inicio por una línea de ataque con Ademola Lookman, Jonathan David y Álex Baena junto a Julián Álvarez. En el bando británico, Erik ten Hag llega condicionado por las ausencias confirmadas por lesión de Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Tom Heaton, Noussair Mazraoui y Manuel Ugarte, además de la duda del delantero Benjamin Sesko por molestias en la pierna.

Con este escenario, el Atlético de Madrid apela al calor de su público para cortar su sequía ante rivales ingleses y sumar sus primeros tres puntos en esta Fase Liga, mientras que el Manchester United busca dar continuidad a su gran inicio continental y asaltar un feudo donde los rojiblancos históricamente solo han cedido dos derrotas ante rivales de la Premier League.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Lookman; David y Álex Baena.

MANCHESTER UNITED: Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; y Matheus Cunha.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar+.