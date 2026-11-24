Archivo - Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol en la Liga de Campeones. - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles al Viking en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas), en la jornada cinco de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los colchoneros no pueden permitirse otro tropiezo después de haber sumado un puntos en las últimas dos jornadas ante un conjunto noruego que busca su puntuar por primera vez en la máxima competición continental lejos de casa.

La Champions vuelve al Riyadh Air Metropolitano tres semanas después de caer frente al Bayern Múnich (0-2), una derrota que dejó a los rojiblancos en la segunda parte de la clasificación y, prácticamente, sin opciones de Top 8. De hecho, solo han conseguido un triunfo en las primeras cuatro jornadas, lo que hacen que afronte exigido la visita del Vinking, primero de los compromisos de la segunda mitad de la fase liga, en la que tendrá que visitar a PSV y Bodo/Glint antes de cerrar ante el Fenerbahce en casa.

Para los de Diego Pablo Simeone, el duelo tiene tintes de final, ya que un nuevo tropiezo haría que su clasificación para 'playoffs' se complicara. Y es que, a día de hoy, el campeón noruego tiene los mismos puntos que el Atlético y se ha convertido en un rival directo. Lo positivo para los colchoneros es que se reencontraron con el triunfo este fin de semana en el Coliseum (0-2), después de haber encadenado dos derrotas dolorosas frente a Bayern y FC Barcelona, ambas en casa.

Así, recuperar la fiabilidad en casa se antoja clave para dar un paso adelante en Champions. Y es que, antes de las dos derrotas, el bagaje de los madrileños ante su afición era de cinco triunfos y un empate. Eso sí, en el último equipo noruego que visitó el Motropolitano, el Bodo/Glint, se llevó el triunfo (1-2), en el que es el único partido frente a un equipo de la liga noruega donde el triunfo no fue para el Atlético de Madrid --seis victorias y una derrota--.

Uno de los aspectos cruciales para que los rojiblancos se lleven el triunfo es que la solidez defensiva regrese al equipo en la máxima competición continental. Y es que, las últimas cinco victorias del Atlético han venido de la mano de una portería a cero, entre ellas la del Manchester United en Champions (2-0). Un reto que no será sencillo, ya que tendrán enfrente un equipo que encadena 24 partidos viendo puerta. Además, ha demostrado con el empate frente al Bayern (3-3), que aprovecha muy bien sus oportunidades.

Una zaga colchonera que no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, 'Cuti' Romero, aunque recupera a Pubill. Aun así, David Hancko y Robin Le Normand repetirán como pareja de centrales, con Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo en los laterales. Más dudas hay en la sala de máquinas, donde Simeone tendrá que optar por repetir el trivote del Coliseum con Barrios, Koke y Cardoso, o apostar por un once más ofensivo con la vuelta de Kang-In Lee, que cuajó una gran actuación en los 45 minutos que estuvo sobre el césped en Getafe.

Arriba, Álex Baena, Julián Álvarez y Giuliano Simeone parecen inamovibles, y están respondiendo con goles y asistencias. En el Coliseum, el internacional español marcó su sexto tanto del curso, aunque aun no se ha estrenado en Champions, mientras que la 'araña' dio dos pases de gol. Ahora, ante uno de los equipos más goleados de la fase liga (10), buscarán prolongar su gran momento de forma.

Y es que el Viking está demostrando en su primera participación en la Liga de Campeones que es un equipo alegre que no se deja amedrentar por el rival, un estilo que les llevó a arrebatarle el título de liga al Bodo/Glint. Esta temporada, más allá de la hazaña de empatar ante el Bayern, golearon al Sabah (4-1) y eliminaron en la fase previa a un clásico como el Dinamo Zagreb. Eso sí, su rendimiento en Europa lejos de Noruega se ve mermado, con un empate y dos derrotas --ambas en la fase liga--.

Un conjunto noruego, que tiene la peculiaridad de estar dirigido por dos técnicos, Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim, que tendrá las importantes bajas del lateral izquierdo Kristoffer Haugen, clave en el juego ofensivo de los nórdicos, y el delantero Peter Christiansen, máximo realizador del Viking en Champions con dos tantos, ambos enfermos. El que sí estará es el veterano delantero Zlatko Tripic, jugador más talentoso del equipo junto a Kristoffer Askildsen, que ha participado en cinco de los nueve tantos de su equipo en Champions --dos goles y tres asistencias--.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VIKING: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Auklend; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen y Botheim.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Cardoso, Barrios; Simeone, Kang-In Leee, Baena; y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Erik Lambrechts (BEL).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.