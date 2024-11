El Atlético tropieza ante el Espanyol y deja escapar al Barça antes de su cruce en la Liga F

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate sin goles en su visita al RCD Espanyol y vio como su distancia en la Liga F con el líder FC Barcelona se extendía hasta los cuatro puntos ya que las blaugranas no fallaron ante la SD Eibar (4-0), en partidos correspondientes a la octava jornada del campeonato.

El equipo rojiblanco buscaba sacar tres puntos ante el recién ascendido para seguir al acecho de un Barça al que recibirán el próximo sábado con la misión de no distanciarse ya a siete puntos, pero, con muchas rotaciones sobre su once más habitual, no dio su mejor versión y no pudo con un rival que tuvo buenas ocasiones para haber sacado incluso un premio mayor, sobre todo en la segunda mitad.

Con este empate, el conjunto de Víctor Martín, que terminó con 10 por la expulsión en el tramo final de Gio Queiroz, se sitúa provisionalmente segundo un punto por delante de un Real Madrid que no jugó esta jornada su duelo con el Levante UD por la trágica DANA, y se queda ya a cuatro de un Barça que no dio concesiones ante la SD Eibar, a la que ganó con autoridad, aunque menos arrollador que en sus anteriores choques ligueros.

El conjunto catalán se impuso en el Estadi Johan Cruyff por un claro 4-0 en un partido ya decidido al descanso al que se llegó con un marcador de 3-0. Alexia Putellas abrió la cuenta al inicio del choque desde el punto de penalti, Vicky López la dobló y Patri Guijarro hizo el tercero pasada la media hora, mientras que, ya en el segundo tiempo, Ona Battle completó pronto la goleada de un encuentro en el que Aitana Bonmatí ofreció a la grada su segundo Balón de Oro.

Además, el Levante Badalona continúa cuarto pese a su derrota por 4-3 en su visita a un Real Betis que encadenó su segundo triunfo consecutivo para salir de la zona baja, una resultado que no aprovechó la Real Sociedad para superarle en la clasificación ya que empató (2-2) ante un Madrid CFF que puso fin a una mala racha de cinco derrotas seguidas

Finalmente, el Athletic Club, pese a adelantarse en el marcador, fue batido 2-1 en su visita al Costa Adeje Tenerife, mientras que en el derbi andaluz, el Granada CF fue muy superior a un Sevilla FC al que derrotó por 3-0 para alejar el descenso a cuatro puntos.