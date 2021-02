El Ayuntamiento de Vigo reclama al Celta que justifique las obras realizadas en Balaídos o pague 2 millones

Servicios jurídicos municipales concluyen que fue el club el que incumplió el convenio de 2015

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Vigo ha rechazado la solicitud del Real Club Celta de revisar, por causa de nulidad, el convenio suscrito para que la entidad deportiva colaborase con 2 millones de euros en la reforma del estadio de Balaídos, y se dirigirá al club para reclamarle que justifique los gastos y obras realizados con cargo a esos 2 millones de euros o, de lo contrario, deberá pagar esa cantidad íntegra a la administración municipal.

En julio del año pasado, el Real Club Celta se dirigió al Ayuntamiento para solicitar la revisión de oficio del convenio suscrito en enero del 2015, mediante el cual la entidad deportiva ofrecía su colaboración para sufragar, hasta un máximo de 2 millones de euros, los estudios, proyectos, obras y demás actuaciones complementarias necesarias para ejecutar el plan director de remodelación del estadio.

Según la entidad celeste, el Ayuntamiento incumplió dicho convenio, ya que, entre otras cuestiones, no finalizó las obras de remodelación en 2017. Además, argumenta que los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos y, por tanto, la reforma de Balaídos "no podía ser objeto de un convenio".

Sin embargo, los servicios jurídicos municipales han rechazado esta pretensión "por carencia manifiesta de fundamento", y han apuntado que el convenio firmado con el Celta no tiene carácter de contrato oneroso. Asimismo, señalan que, en base a ese convenio, el Ayuntamiento "no estaba obligado a acabar en el año 2017 las obras comprendidas en el plan director".

INCUMPLIMIENTO DEL CELTA

Por otra parte, el Ayuntamiento recuerda que las obras que el Celta debía realizar con cargo a esos 2 millones de euros contemplados en el convenio eran, entre otras, reparaciones en la grada de Tribuna, actuación en la grada de preferencia o la redacción del proyecto de la segunda fase de Tribuna y cubierta. El club alega que los trabajos fueron ejecutados en plazo.

Sin embargo, la administración municipal ha reseñado que Celta no presentó la justificación de las obras y del pago de las mismas, tal y como se recogía en el convenio de 2015 y, de hecho, en octubre del 2018, se dirigió al club para reclamar esa documentación, sin que se haya remitido al Ayuntamiento.

Por todo ello, los servicios jurídicos concluyen que ha sido el club y no el Ayuntamiento el que ha incumplido el convenio, y la Junta de Gobierno ha aprobado requerir al Celta para que presente esos justificantes y para reclamar, en su caso, el dinero que no se haya invertido (hasta los 2 millones de euros comprometidos). En caso de que la entidad deportiva no aporte esa documentación, deberá "satisfacer" al Ayuntamiento los 2 millones de euros íntegros.